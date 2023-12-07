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ຢູ​ເຄ​ຣນ ກ່າວ​ວ່າ ໂດ​ຣນ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໂຈມ​ຕີ​ເມືອງ​ທ່າ​ເຮືອ ໂອ​ເດ​ຊາ

  • ວີໂອເອ
ໃນ​ພາບ​ທີ່​ຖືກ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ພາກ​ພື້ນ​ທ່ານ ໂອ​ເລ ຄີ​ເປີ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ກູ້​ໄພ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຈຸ​ດ​ເກີດ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ໂດ​ຣນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ໂອ​ເດ​ຊາ, ຢູ​ເຄ​ຣນ, 2 ສິງ​ຫາ 2023.
ໃນ​ພາບ​ທີ່​ຖືກ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ພາກ​ພື້ນ​ທ່ານ ໂອ​ເລ ຄີ​ເປີ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ກູ້​ໄພ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຈຸ​ດ​ເກີດ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ໂດ​ຣນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ໂອ​ເດ​ຊາ, ຢູ​ເຄ​ຣນ, 2 ສິງ​ຫາ 2023.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ໂດ​ຣນ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ນຶ່ງ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ພື້ນ​ຖານ​ໂຄ​ງ​ລ່າງ​ຢູ່​ທ່າ​ເຮືອ ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ໂອ​ເດ​ຊາ ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ພາກ​ພື້ນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້.

ທ່ານ ໂອ​ເລ ຄີ​ເປີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ພາກ​ພື້ນ​ໂອ​ເດ​ຊາ ໄດ້​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສອງ​ຊົ່ວ​ໂມງ, ແລະ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລະ​ບົບ​ປ້ອງ​ກັນ​ອາ​ກາດ​ໄດ້​ຍິງ​ໂດ​ຣນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ຕົກ​ນັ້ນ, ບາງ​ລຳ​ແມ່ນ​ໄດ້​ລອດ​ຜ່ານ​ເຂົ້າ​ມາ.

ທ່ານ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຕົວ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ວ່າ ​ເປັນ​ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ, ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ໂດ​ຣນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາງ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ, ເຄື່ອງ​ຍົກ ແລະ ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ແມ່​ນ້ຳ ດາ​ນູບ ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ.

ກອງ​ທັບ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ປະ​ກອບ​ມີ​ໂດ​ຣນ​ທັງ​ໝົດ 18 ລຳ ​ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ພາກ​ພື້ນ​ໂອ​ເດ​ຊາ ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ ພາກ​ພື້ນ ຄະ​ແມ​ລ​ນິດ​ສ​ກີ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ລະ​ບົບ​ປ້ອງ​ກັນໄພ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ຍິງ​ໂດ​ຣນ 15 ຈາກ 18 ລຳ​ຕົກ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງກອງ​ທັບ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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