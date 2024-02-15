ຢູເຄຣນລາຍງານວ່າ ການໂຈມຕີໂດຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແລະເມືອງລະວິບ

ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຄື້ນຂອງລູກສອນໄຟຣັດເຊຍ ທີ່ຍິງໃສ່ເປົ້າໝາຍໃນຫຼາຍຂົງເຂດຂອງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕຶກອາຄານຫລາຍຫລັງ.
ທ່ານມາກຊິມ ໂກຊິສກີ (Maksym Kozytskyi), ເຈົ້າຄອງພາກພື້ນ ລະວິບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ມີ 3 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ລູກສອນໄຟໄດ້ທໍາລາຍຕຶກອາຄານທີ່ເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະເຮືອນຊານອີກຫຼາຍຫຼັງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເມືອງຊາໂປຣິສເຊຍລາຍງານວ່າ ມີ 4 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ເຊິ່ງການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະຮ້ານຄ້າແຫ່ງນຶ່ງ.
ລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ຍັງໄດ້ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ຂອງຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດສາມາດຍິງລູກສອນໄຟທັງໝົດລົງໄດ້ ແລະບໍ່ມີລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ກອງທັບອາກາດຂອງຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟລວມທັງໝົດ 26 ລູກ, ໃນນັ້ນ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນ ສາມາດທຳລາຍໄດ້ເຄິ່ງນຶ່ງ.
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