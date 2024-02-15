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ຢູເຄຣນລາຍງານວ່າ ການໂຈມຕີໂດຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແລະເມືອງລະວິບ

  • ວີໂອເອ
ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ຢືນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ, ທ່າມກາງການຮຸກຮານຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ, ໃນເມືອງລະວິບ, ຢູເຄຣນ, ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2024.
ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ຢືນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ, ທ່າມກາງການຮຸກຮານຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ, ໃນເມືອງລະວິບ, ຢູເຄຣນ, ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2024.

ຢູ​ເຄຣນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ​ຄື້ນຂອງລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຣັດ​ເຊຍ ​ທີ່ຍິງໃສ່ເປົ້າໝາຍໃນ​ຫຼາຍຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 6 ຄົນ ​ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ຕຶກ​ອາຄານ​ຫລາຍ​ຫລັງ.

ທ່ານມາກຊິມ ໂກຊິສກີ (Maksym Kozytskyi), ເຈົ້າຄອງພາກພື້ນ ລະວິບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ມີ 3 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ລູກສອນໄຟໄດ້ທໍາລາຍຕຶກອາຄານທີ່ເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະເຮືອນຊານອີກຫຼາຍຫຼັງ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ເມືອງຊາໂປຣິສເຊຍລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີ 4 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ, ເຊິ່ງການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ.

ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ ຍັງ​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ໃສ່​ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ກອງກຳ​ລັງປ້ອງ​ກັນ​ໄພ​ທາງອາກາດ​ສາມາດ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທັງ​ໝົດ​ລົງໄດ້ ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

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ກອງທັບ​ອາກາດຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟລວມ​ທັງ​ໝົດ 26 ລູກ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ ກອງກຳລັງ​ປ້ອງ​ກັນໄພ​ທາງອາກາດ​ຂອງ​ຢູເຄຣນ ສາມາດ​ທຳລາຍໄດ້​ເຄິ່ງນຶ່ງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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