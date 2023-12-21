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ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີ ຂອງຣັດເຊຍ ໃສ່ເມືອງເຄີຊອນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ 9 ຄົນ

  • ວີໂອເອ
ຂຸມລະເບີດທີ່ມອງເຫັນ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ສະຖານີສໍາລັບລົດໂດຍສານ, ທ່າມກາງການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍໃສ່ຢູເຄຣນ, ໃນເມືອງຄາກີບ, ຢູເຄຣນ, ວັນທີ 20 ທັນວາ 2023.
ຂຸມລະເບີດທີ່ມອງເຫັນ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ສະຖານີສໍາລັບລົດໂດຍສານ, ທ່າມກາງການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍໃສ່ຢູເຄຣນ, ໃນເມືອງຄາກີບ, ຢູເຄຣນ, ວັນທີ 20 ທັນວາ 2023.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄຣນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດວານ​ນີ້​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ໃສ່​ເມືອງເຄີຊອນ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ​ເຮັດ​ໃຫ້ 9 ຄົນໄດ້ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຮວມ​ທັງ​ເດັກນ້ອຍອີກ 4 ຄົນ.

ກອງທັບ​ອາກາດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນກ່າວ​ວ່າ ກອງທັບ​ຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ຢູ​ເຄຣນ ດ້ວຍການໂຈມຕີໂດຍ​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ 19 ລຳ​, ​ໃນ​ນັ້ນ​ ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ຈໍານວນນຶ່ງ ໄດ້​ແນ​ເປົ້າໝາຍໃສ່​ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ, ເມືອງໂອເດຊາ, ເມືອງເຄີຊອນ ​ແລະ​ອີກ 6 ພາກພື້ນ.

ກອງທັບ​ກ່າວ​ວ່າ ກອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ຢູເຄຣນ ​ໄດ້​ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 18 ລຳ​ ໃນ​ຈຳ​ນວນ 19 ລຳ​ຕົກ.

ທ່ານເຊີຮີ ປັອບໂກ (Serhiy Popko) ຜູ້ບັນຊາການ​ກອງທັບ ເຂດນະຄອນ ຫຼວງກີຢິບກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ງານໃດໆກ່ຽວກັບ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ​ ຫຼື ເສຍຊີວິດ​ໃນນະ ຄອນຫຼວງກີຢິບ ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ອັນໃດ ຢູ່ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ.

ກອງທັບກ່າວວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ​ຍັງ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟນໍາວິຖີ​ສອງ​ລູກ​ໃສ່​ເມືອງຄາກີບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ.

ປະທານາທິບໍດີ​ຢູ​ເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ແລ້ວນີ້​ວ່າ ​ທາງກອງ​ທັບ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍກຳ​ລັງທະຫານ​ຢູ​ເຄຣນຕື່ມ​ອີກ 450,000 ຫາ 500,000 ຄົນ ​ເພື່ອ​ເສີມ​ກຳລັງທະ​ຫານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກເຂົາເຈົ້າ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ ຣັດ​ເຊຍ.

ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວທ້າຍປີ, ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານທະຫານຂັ້ນສູງ ກໍາລັງດໍາເນີນການຫາລື ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢູ່.

ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການເຫດຜົນເພີ້ມເຕີມ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນຸນການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວນີ້. ເນື່ອງຈາກວ່າ ທໍາອິດ, ມັນເປັນຄໍາຖາມຂອງປະຊາຊົນ. ອັນທີສອງ, ມັນເປັນຄໍາຖາມຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາ. ມັນເປັນຄໍາຖາມຂອງຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ. ແລະ ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການເງິນ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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