ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ເມືອງເຄີສັນທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄດ້ເຮັດໃຫ້ 9 ຄົນບາດເຈັບ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ 4 ຄົນ.
ກອງທັບອາກາດຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ ຢູເຄຣນ ດ້ວຍການໂຈມຕີຂອງໂດຣນ 19 ຄັ້ງ, ລວມທັງອັນທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ, ໂອເດຊາ, ເຄີສັນ ແລະ 6 ພາກພື້ນອື່ນໆ.
ກອງທັບ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງໂດຣນຕົກ 18 ຈາກ 19 ລຳ.
ທ່ານ ເຊີຮີ ປັອບໂກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທັບຂອງ ກີຢິບ, ໄດ້ກ່າວວ່າມັນບໍ່ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ແລະ ບໍ່ມີລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍໃນນະຄອນຫຼວງ.
ຣັດເຊຍ ຍັງໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໃສ່ພາກພື້ນ ຄາກີບ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງທັບ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ກອງທັບຂອງປະເທດທ່ານໄດ້ຂໍປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ຕື່ມອີກ 450,000 ຫາ 500,000 ຄົນມາເສີມກຳລັງກອງທັບບົກຂອງປະເທດໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສູ້ກັບ ຣັດເຊຍ.