ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງນຶ່ງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ໂຮງໝໍໃນພາກພື້ນຄາກີບ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 4 ຄົນບາດເຈັບ.
ທ່ານ ໂອເລ ຊີເນຮູບອບ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນຄາກີບ, ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອແລງວັນພຸດວານນີ້ໃນເມືອງ ເວລິກີ ເບີລຸກ, ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງ ຄາກີບ ແລະ ປະມານ 20 ກິໂລແມັດຈາກເຂດຊາຍແດນ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ຊີເນຮູບອບ ໄດ້ກ່າວວ່າລະເບີດທາງອາກາດນຳວິຖີໄດ້ຕົກຖືກໂຮງໝໍ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ດ້ານໜ້າຂອງຕຶກ, ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ຫຼັງຄາ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ 38 ຄົນຖືກອົບພະຍົບອອກຈາກໂຮງໝໍ, ແລະວ່າທັງພະນັກງານ ແລະ ຄົນໄຂ້ມີເວລາທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການເຕືອນທາງອາກາດກ່ອນການໂຈມຕີ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານການຍິງໂດຣນຂອງ ຢູເຄຣນ ຕົກ 5 ລຳເມື່ອແລງວັນພຸດວານນີ້.
ກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ທຳລາຍໂດຣນ 4 ລຳຢູ່ພາກພື້ນ ແບລໂກຣອດ, ເຊິ່ງມີເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູເຄຣນ, ແລະ ໂດຣນອີກລຳນຶ່ງໃນພາກພື້ນ ເຄີສ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ບໍ່ມີລາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການບາດເຈັບໃດໆ.
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