ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຄື້ນໃໝ່ຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖະຫລົ່ມເມືອງຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຮງໄຟຟ້າ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງຫລ່າງທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ມີອາກາດລະດູໜາວທີ່ແຂງກະດ້າງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ເດນິສ ຊມີຮາລ ໄດ້ກ່າວວ່າສະຖານທີ່ພະລັງງານຫຼາຍແຫ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ວ່າ “ຣັດເຊຍ ກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະກີດກັນປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ບໍ່ໃຫ້ມີແສງໄຟກ່ອນປີໃໝ່.”
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກອງທັບຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະທຳລາຍລູກສອນໄຟສ່ວນຫຼາຍ, ຫຼີກລ່ຽງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າໄດ້.
ນາຍພົນລະດັບສູງຂອງກອງທັບ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ວາເລຣີ ຊາລູສຍີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ອີງຕາມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ, ລູກສອນໄຟລວມທັງໝົດ 69 ລູກແມ່ນໄດ້ຖືກຍິງ. ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ 54 ລູກຂອງສັດຕູຖືກຍິງຕົກ.”
ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ, ໂດຍອະທິບາຍເຖິງຂອບເຂດຂອງການໂຈມຕີດັ່ງກັບຂະໜາດໃຫຍ່ວ່າ “ສັດຕູແມ່ນກຳລັງໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ ຈາກຫຼາຍທິດທາງດ້ວຍລູກສອນໄຟນຳວິຖີຢູ່ອາກາດ ແລະ ທະເລຈາກເຮືອບິນຍຸດທະສາດ ແລະ ກຳປັ່ນ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າລູກສອນໄຟຫຼາຍກວ່າ 120 ລູກໄດ້ຖືກຍິງອອກມາ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌. ນອກຈາກລູກສອນໄຟນຳວິຖີແລ້ວ, ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າຍັງມີລະບົບຕໍ່ຕ້ານເຮືອບິນ ແລະ ລະບົບລູກສອນໄຟປ້ອງກັນອາກາດ S-300 ADMS.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ລູກສອນໄຟເພື່ອແນເປົ້າໃສ່ເມືອງຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ, ລວມທັງການໂຈມຕີທີ່ໄດ້ທຳລາຍສະຖານທີ່ພື້ນຖານໂຄງຫລ່າງທີ່ສຳຄັນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ປະຕິເສດການແນເປົ້າໃສ່ພົນລະເຮືອນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ດີມິໂຕຣ ຄູເລບາ ໄດ້ເອີ້ນການໂຈມຕີນັ້ນວ່າ “ປ່າເຖືຶ່ອນໄຮ້ຄວາມຮູ້ສຶກ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນພຽງຄຳເວົ້າທີ່ມາຈາກຄວາມຄິດທີ່ໄດ້ເຫັນ ຣັດເຊຍ ລະດົມຍິງລູກສອນໄຟອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃສ່ເມືອງທີ່ງຽບສະຫງົບທັງຫຼາຍຂອງຢູເຄຣນ ກ່ອນປີໃໝ່.”
ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນນະຄອນຫຼວງ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກກູ້ໄພໄດ້ສືບຕໍ່ການປະຕິບັດການຊອກຫາ ແລະ ກູ້ໄພ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ທ່ານ ວິຕາລີ ກລິຈໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນເວລານີ້, ມັນມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍສາມຄົນ, ລວມທັງເດັກຍິງອາຍຸ 14 ປີ. ທຸກຄົນຖືກສົ່ງເຂົ້າໂຮງໝໍ.”
ທ່ານໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຕັດໄຟຟ້າ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນໂຕ່ງນ້ຳໄວ້ໃຊ້ ແລະ ສາກອຸປະກອນໄຟຟ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.