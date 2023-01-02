ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ ໃນຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍສິ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າເປັນຄື້ນຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍລວມມີນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ.
ບັນດາຜູ້ນຳຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອປົກປ້ອງນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍຈຳນວນນຶ່ງຈາກຊິ້ນສ່ວນຂອງໂດຣນທີ່ຖືກຍິງຕົກ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ທ່ານ ວິຕາລີ ຄລິຈໂກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສົ່ງໂດຣນ 40 ລຳໄປພາກພື້ນ ກີຢິບ ແລະ ໝົດທຸກລຳແມ່ນຖືກທຳລາຍ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ໂດຣນ ຊາເຮັດ ທີ່ຜະລິດໂດຍ ອີຣ່ານ ເພື່ອຂະຫຍາຍການໂຈມຕີໃສ່ເມືອງຕ່າງໆຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ສະຖານທີ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງຫຼາຍ.
ການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງຄື້ນການໂຈມຕີໃນຄືນກ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ເວົ້າວ່າລວມມີໂດຣນ ຊາເຮັດ 45 ລຳທີ່ກອງກຳລັງຂອງທ່ານໄດ້ຍົກຕົກ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຣັດເຊຍ ແມ່ນໜ້າເວດທະນາ, ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າສູ່ປີນີ້ດ້ວຍການເປັນຄືເກົ່າ.”