ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນໄດ້ເຂົ້າຢຶດຄືນ 40 ກວ່າເມືອງໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ທີ່ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍປະກາດວ່າ ຕົນພວມຖອນກຳລັງອອກຈາກເຂດເຄີຊອນ.
“ທຸງຊາດຂອງຢູເຄຣນຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ບ່ອນທີ່ມັນຄວນຢູ່ ໃນຂອບຂອງການປະຕິບັດງານປ້ອງກັນປະເທດທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ຊຶ່ງໄດ້ມີການປົດປ່ອຍແລ້ວຫຼາຍໆສິບບ່ອນ ແລະ 41 ເມືອງ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີເຊເລນສກີ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສທາງວີດີໂອ ທີ່ມີຂຶ້ນທຸກໆແລງ.
ເຄີຊອນ ຊຶ່ງເປັນເມືອງທ່າຍຸດທະສາດທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳດນິບໂປຣ ຖືກຢຶດໄດ້ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກກຳລັງຂອງຣັດເຊຍໄດ້ຮຸກຮານເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນເມື່ອວັນທີ 24 ພະຈິກ.
ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ມົສກູໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ເຮັດ “ການຕັດສິນໃຈທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ” ເພື່ອຖອນທະຫານ ອອກຈາກເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳດນິບໂປຣ ຊຶ່ງຮວມທັງເມືອງເຄີຊອນ.
ພາຍໃນວັນພະຫັດ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ທະຫານຂອງຕົນເລີ້ມຖອນອອກຈາກເຂດດັ່ງກ່າແລ້ວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານໂອເລັກຊີ ເຣັສນີກອບກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ວ່າ ມັນຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່ານຶ່ງອາທິດ ກ່ອນທີ່ທະຫານຣັດເຊຍຈະສາມາດຖອນອອກຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ມົສກູຍັງມີທະຫານ 40,000 ຄົນ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະໜ່ວຍສືບລັບຢູເຄຣນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະອ້ອມແອ້ມເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງເຂດເຄີຊອນ ປະກອບເປັນຂົວທາງພາກພື້ນດິນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຣັດເຊຍໃສ່ແຫຼມໄຄຣເມຍ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຜະໜວກເອົາໃນປີ 2014 ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ. ເຄີຊອນແມ່ນນຶ່ງໃນສີ່ແຂວງ ທີ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະກາດຜະໜວກຫຼືຮວມເຂົ້າເປັນດິນແດນຂອງຕົນເມື່ອເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສະຫະລັດແລະປະເທດອື່ນໆກ່າວປະນາມວ່າ ເປັນການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະສະໜອງລະບົບລູກສອນໄຟ ຍິງຈາກດິນສູ່ອາກາດ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຢູເຄຣນ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ມູນຄ່າ 400 ລ້ານໂດລາ.