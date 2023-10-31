ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຕົນພ້ອມທີ່ຈະຂັບໄລ່ການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໃນເມືອງບາກມຸດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂອງກີຢິບ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເພີ່ມກຳລັງທະຫານຢູ່ອ້ອມເມືອງ ບາກມຸດ (Bakhmut) ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ຖືກຖະຫຼົ່ມ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນກຳລັງທະຫານຈາກການປ້ອງກັນໄປເປັນການບຸກໂຈມຕີ, ແຕ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກະກຽມເພື່ອຂັບໄລ່ການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ຣັດເຊຍໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງ ບາກມຸດ, ສະໜາມລົບຂອງການຕໍ່ສູ້ທີ່ນອງເລືອດທີ່ສຸດຂອງສົງຄາມໄລຍະ 20 ເດືອນ, ໃນເດືອນພຶດສະພາ. ຢູເຄຣນ ໄດ້ເລີ້ມການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ໃນເດືອນມິຖຸນາ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຈະຍຶດເອົາດິນແດນທີ່ຖືກຍຶດຄອງທາງພາກໃຕ້ ແລະຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຄືນມາ ຮວມທັງເມືອງ ບາກມຸດ.
"ໃນເຂດພື້ນທີ່ ບາກມຸດ, ສັດຕູໄດ້ເສີມກຳລັງຂອງພວກເຂົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະປ່ຽນຈາກການປ້ອງກັນໄປສູ່ການປະຕິບັດການເຊີງລຸກ," ນາຍພົນ ໂອເລັກແຊນເດີ ຊີຣສະກີ (Oleksandr Syrskyi), ຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງພາກພື້ນດິນຂອງຢູເຄຣນ, ຂຽນໃນ Telegram.
ທ່ານໂວໂລດີມີ ຟິດໂຢ (Volodymyr Fityo) ຫົວໜ້າຝ່າຍສື່ສານຂອງກອງບັນຊາການກຳລັງພາກພື້ນດິນຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ກອງທັບຣັດເຊຍໄດ້ກຽມພ້ອມຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນນີ້ ເພື່ອຍຶດຄືນທີ່ໝັ້ນຢູ່ອ້ອມຮອບ ບາກມຸດ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍໄປ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີຂອງຢູເຄຣນ.
"ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສິ່ງນີ້, ໜ່ວຍສືບລັບໄດ້ລາຍງານທຸກຢ່າງ. ພວກເຮົາໄດ້ກະກຽມ, ເສີມຄວາມແຂງແກ່ນໃຫ້ກັບການປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາ, ຈັດການເສີມສ້າງສິ່ງປ້ອງກັນໃຫ້ແຂງແກ່ນ ແລະດຶງເອົາກຳລັງສຳຮອງ," ທ່ານ ຟິດໂຢ ກ່າວຕໍ່ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ທາງໂທລະສັບ ແລະວ່າ "ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າແປກໃຈສໍາລັບພວກເຮົາ".