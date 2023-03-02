ໃນຂະນະທີ່ປະຕິທິນໄດ້ເປີດໄປສູ່ເດືອນມີນາ, ຢູເຄຣນໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພ່າຍແພ້ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແກ່ຣັດເຊຍ, ເອົາຊະນະການ ໂຈມຕີຂອງມົສກູທີ່ເປີດການໂຈມຕີດ້ວຍການລະດົມຍິງ ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດທີ່ແນ ເປົ້າໃສ່ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະນ້ໍາຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອທໍາລາຍພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະເຮັດໃຫ້ ເກີດຄວາມເຈັບປວດສູງທີ່ສຸດຕໍ່ຊາວຢູເຄຣນ ໃນຊ່ວງທີ່ມີອາກາດເຢັນສຸດຂອງລະດູຫນາວ.
"ໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2023, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ, [ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ] ໄດ້ປະ ສົບກັບຄວາມພ່າຍແພ້ຄັ້ງໃຫຍ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ ປະເທດຢູເຄຣນ, ທ່ານດມິດໂຕຣ ຄູເລບາ (Dmytro Kuleba) ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ. "ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄວາມໜາວເຢັນ, ຄວາມມືດ, ແລະການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ກໍຕາມ ຢູເຄຣນໄດ້ອົດທົນ ແລະເອົາຊະນະຄວາມໜ້າຢ້ານກົວຂອງລະດູຫນາວ ຂອງ ຕົນ."
ທ່ານຄູເລບາຍັງຂຽນວ່າ "ນອກຈາກນັ້ນ," "ຢູເຄຣນບໍ່ໄດ້ ‘ແຂງເປັນນ້ຳກ້ອນ' ເຖິງແມ່ນວ່າຣັດເຊຍໄດ້ ຄາດຄະເນໄວ້ ແລະທຳການເຍາະເຍີ້ຍ" ກໍຕາມ ຍ້ອນວ່າບັນດາ ປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ເປັນພັນທະມິດກັບຢູເຄຣນ ໄດ້ຫລຸດການຊື້ນໍ້າມັນຂອງຣັດເຊຍ ສໍາລັບໃຊ້ໃນເຮືອນ ແລະໃນທຸລະກິດ. "ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ພວກເຮົາທີ່ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບຢູເຄຣນ."
ໃນຂະນະດຽກັນ, ຢູ່ສະຫນາມລົບນັ້ນ, ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາເມືອງບັກມູດ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກໍກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່. ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຢູເຄຣນ, ທ່ານນາງຮານນາ ມາເລຍ (Hanna Maliar) ກ່າວວ່າ ກີຢິບ ໄດ້ສົ່ງ ກຳລັງທະຫານໄປເສີມຢູ່ບັກມູດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເທື່ອລະກ້າວຢູ່ທີ່ນັ້ນກໍຕາມ. ແຕ່ທ່ານນາງ ກໍບໍ່ໄດ້ບອກວ່າ ຈະມີກຳລັງທະຫານຈຳນວນເທົ່າໃດ ຫຼືຈະຖືກນຳໃຊ້ແບບໃດ — ເປັນການໄປເພື່ອຕໍ່ສູ້ ປ້ອງກັນເມືອງນັ້ນບໍ ຫຼືອາດຈະເອົາໄປເປັນກອງໜູນຊ່ວຍດ້ານການຂົນສົ່ງ ຖ້າຢູເຄຣນຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຖອນຕົວ ຫລືບໍ່.
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ເມືອງບັກມູດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ທັງສອງຝ່າຍ. ຢູເຄຣນ ຍັງສືບຕໍ່ຕີບໍ່ຍອມຖອຍ ແຕ່ການເສີມທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍເຂົ້າຍຶດເອົາໝູ່ບ້ານ ແລະເມືອງຕ່າງໆ ອ້ອມຮອບເມືອງນັ້ນ ແລະໄດ້ປິດລ້ອມເມືອງໄວ້ສາມດ້ານ.
ໃນຄຳປາໄສໃນຕອນກາງຄືນຂອງທ່ານ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້, ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວວ່າ “ສະຖານະການຍັງຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດຢູ່ບັກມູດ ແລະການສູ້ລົບ ມີຄວາມສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວ. ຄວາມຮຸນ ແຮງຂອງການຕໍ່ສູ້ກັນ ກໍມີແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.” ມັນເປັນຄືນທີສອງຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ທ່ານໄດ້ທຳ ການປະເມີນສະຫນາມລົບບັກມູດ.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ທ່ານກ່າວວ່າ, "ສັດຕູກຳລັງທຳລາຍທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງຈຸດຢືນຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອຍາດເອົາຖານທີ່ໝັ້ນ ແລະຮັບປະກັນການປ້ອງກັນປະເທດ."