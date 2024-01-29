ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ຄວນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ ຣັດເຊຍ ຢູ່ນອກດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ສະຫະລັດ, ຢູໂຣບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງໂລກຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າເກົ່າຖ້າປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ສິ່ງທີ່ “ລາວຕ້ອງການຈາກ ຢູເຄຣນ.”
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ເວົ້າວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນຍັງຈະເປັນແຮງກະຕຸ້ນເພື່ອຍາດເອົາດິນແດນໃຫ້ລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການອື່ນໆໃນພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງໂລກ.
ໃນລະຫວ່າງການສຳພາດກັບໂທລະພາບ Fox News ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງ ແມ່ນກຳລັງຕິດຕາມການຕອບໂຕ້ຂອງ NATO ຕໍ່ການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງທ່ານ ປູຕິນ ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຫົວໜ້າອົງການ NATO ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມື້ນີ້, ມັນແມ່ນ ຢູເຄຣນ, ມື້ອື່ນ, ມັນອາດເປັນໄຕ້ຫວັນ.”
ພ້ອມກັນນັ້ນໃນວັນອາທິດວານີ້, ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າການຍົກເລີກການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ກີຢິບ ຈະເປັນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ດີ, ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຖືກກີດກັນໃນການອະນຸມັດການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ໄປໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນໃນຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ.