ຣັດເຊຍຮັບຮູ້ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີ ທ່າກຳປັ່ນໃນທະເລດຳຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ເມືອງໂອເດສຊາ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຕົກລົງກັນໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ອາຫານປະເພດເມັດຂອງຢູເຄຣນ ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ຈາກເມືອງທ່າແຫ່ງນີ້.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ນາງມາຣີອາ ຊັກຄາໂຣວ່າ ໄດ້ຂຽນລົງໃນບັນຊີເຕເລກຣາຂອງນາງວ່າ “ລູກສອນໄຟຄາລີເບີໄດ້ທຳລາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງທະຫານຢູ່ທີ່ເມືອງທ່າໂອເດສຊາ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳສູງ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການພົວພັນໃດໆ ກັບການໂຈມຕີໃນມື້ວັນເສົາຜ່ານມາ ທີ່ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກຣັດເຊຍແລະຢູເຄຣນ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູເຄຣນສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຫຼາຍໆລ້ານໂຕນ ຈາກທ່າກຳປັ່ນໃນທະເລດຳແຫ່ງນີ້ຂອງຕົນ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າເປັນຫຍັງຣັດເຊຍຈຶ່ງໄດ້ຕ່າວປີ້ນການປະຕິເສດແລະຍອມຮັບວ່າຕົນເປັນຜູ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີຣັດເຊຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.
ໃນຄຳປາໄສປະຈຳວັນເມື່ອແລງວັນເສົາແລ້ວນີ້ ທ່ານເຊເລນສກີກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີຕໍ່ໂອເດສຊາ ຕໍ່ທ່າກຳປັ່ນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເປັນການໂຈມຕີແບບດູຖູກຢຽດຢາມ ແລະມັນຍັງເປັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ທ່າທີທາງດ້ານການເມືອງຂອງຣັດເຊຍໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ຖ້າບຸກຄົນໃດໃນໂລກນີ້ຍັງສາມາດເວົ້າອີກວ່າ ການເຈລະຈາໃນຮູບໃດຮູບນຶ່ງ….ກັບຣັດເຊຍ ຂໍ້ຕົກລົງແບບໃດແບບນຶ່ງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ຂໍໃຫ້ທ່ານເບິ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຄາລີເບີຂອງຣັດເຊຍໃນມື້ນີ້ ແມ່ນໄດ້ທຳລາຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຖະແຫຼງການບບນັ້ນ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນຕອນແລງຂອງມື້ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.
ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີນີ້ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສ ຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຣັດເຊຍ ໃນຂໍ້ຕົກລົງເມື່ອວັນສຸກຜ່ານມາ ແລະບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ວຽກງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເທີກີ ແລະຢູເຄຣນ ທີ່ຈະສົ່ງອອກອາຫານອັນສຳຄັນ ໄປສູ່ຕະຫຼາດໂລກ. ຣັດເຊຍເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ວິກິດການອາຫານຂອງໂລກຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາການຮຸກຮານຂອງຕົນ ແລະປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕົນໄດ້ລົງນາມໄປນັ້ນ.”