ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳລາຍໂດຣນຂອງຣັດເຊຍ 34 ລໍາ

ກອງທັບຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ການປ້ອງກັນອາກາດຂອງຕົນໄດ້ຍິງໂດຣນຊາເຮດ 34 ລຳໃນຈຳນວນ 44 ລຳທີ່ຣັດເຊຍໃຊ້ເພື່ອໂຈມຕີປະເທດໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນ.
ເຂດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີລວມມີເຂດມີໂກລາອິຟ (Mykolaiv), ໂອເດຊາ (Odesa) ແລະ ຄີໂຣໂວຣາດ (Kirovohrad).
ທ່ານໂອເລ ຄີເປີ (Oleh Kiper), ຜູ້ປົກຄອງເຂດ Odesa ກ່າວຜ່ານ Telegram ວ່າບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ທ່ານບອກວ່າ ບໍ່ມີການທຳລາຍລ້າງ, ມີພຽງແຕ່ໄຟໄໝ້ຫຍ້າເລັກໆ ນ້ອຍໆຈຳນວນນຶ່ງທີ່ເກີດຈາກຊາກຫັກພັງທີ່ຕົກລົງມາ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນຄຳປາໄສໃນຕອນກາງຄືນຂອງທ່ານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພວກນັກລົບຂອງປະເທດຕົນ “ຕ້ອງການອີກຫຼາຍຮູບແບບໃນການທຳລາຍລູກສອນໄຟ, ໂດຣນຊາເຮດ ແລະ ໂດຣນຕໍ່ສູ້ອື່ນໆຂອງຣັດເຊຍ, ພ້ອມທັງເຮືອບິນຂອງຣັດເຊຍ.”
ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ "ທຸກໆຄົນໃນໂລກທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະເພີ້ມການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍວິທີການທີ່ຈະສາມາດສະຫນອງການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການກໍ່ການຮ້າຍຣັດເຊຍ."
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ທະຫານຮັບຈ້າງແວັກເນີ ປະມານ 500 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄຽງຂ້າງກັບກອງທັບຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ກ່ອນທີ່ຈະຫຼົບໜີໄປທີເບລາຣຸສ ຫລັງຈາກການກໍກະບົດໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ໄດ້ກັບຄືນມາເຂດແນວໜ້າ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບກອງກຳລັງຂອງກີຢິບອີກຄັ້ງ, ໂຄສົກກອງທັບຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
ເຢັບເກນີ ປຣີໂກຊິນ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມແວັກເນີ ໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນຕົກໃນຣັດເຊຍ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງກໍາລັງຂອງລາວ. ບາງຄົນ, ອາດຈະເປັນຈໍານວນຫຼາຍເຖິງ 6,000 ຄົນ, ໄດ້ຢູ່ໃນເບລາຣຸສ ເປັນເວລາສາມເດືອນ, ໃນຂະນະທີ່ບາງສ່ວນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳ ການຢູ່ອາຟຣິກາ, ບ່ອນທີ່ກຸ່ມແວັກເນີ ຍັງມີການປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່.