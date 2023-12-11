ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, ໑໑ ທັນວາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ຢ້ຽມຢາມອາເຈັນຕີນາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂລກໃຕ້

ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍປະທານາທິບໍດີອາເຈັນຕີນາ ທ່ານ ຮາເວຍ ມິເລ (Javier Milei) ຫຼັງຈາກພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານມິເລ ຢູ່ນອກສະພາແຫ່ງຊາດ,​ ໃນນະຄອນຫຼວງ ບູແອນົສ ແອເຣັສ, ປະເທດອາເຈັນຕີນາ ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2023.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍປະທານາທິບໍດີອາເຈັນຕີນາ ທ່ານ ຮາເວຍ ມິເລ (Javier Milei) ຫຼັງຈາກພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານມິເລ ຢູ່ນອກສະພາແຫ່ງຊາດ,​ ໃນນະຄອນຫຼວງ ບູແອນົສ ແອເຣັສ, ປະເທດອາເຈັນຕີນາ ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2023.

ປະທານາທິບໍດີ​ຢູ​ເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ​ໄດ້​ເດີນທາງໄປ​ເຖິງນະຄອນຫຼວງ ບູແອນົສ ແອເຣັສ (Buenos Aires) ​ເພື່ອ​ເປັນ​ສັກຂີ​ພິຍານ ໃນ​ພິທີ​ສາ ບານ​ຕົວ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງປະທານາທິບໍດີ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງອາເຈັນຕິນາ ທ່ານ ຮາເວຍ ມິເລ (Javier Milei). ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ ອາ​ເມຣິ​ກາ​ລາ​ຕິນ ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ຜູ້ນຳ​ຢູເຄຣນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ກີຢິບ ຍັງສືບ​ຕໍ່​ຂໍການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ ​ໃນບັນ ດາ​ປະ​ເທດ​ກຳລັງ​ພັດທະນາ​ ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ເປັນ​ເວລາ 21 ​ເດືອນ​ຂອງຕົນ ເພື່ອຕ້ານ​ກອງ​ກຳລັງ​ທີ່ເຂົ້າຮຸກ​ຮານ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ. ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງບູແອນົສ ແອເຣັສ ຂອງທ່ານເຊເລັນສກີ, ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະທໍານຽບຂາວ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຈະເດີນທາງມາວໍຊິງຕັນ ເພື່ອພົບກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນອັງຄານນີ້. ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ໃຊ້ການເດີນທາງໄປອາເຈັນຕິນາ ເພື່ອພົບປະກັບຜູ້ນໍາຂອງບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະ ນາຈໍານວນນຶ່ງ. ທ່ານໄດ້ພົບກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງ ເຄັບເວີດ (Cape Verde) ໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ລະຫວ່າງເດີນທາງໄປ ນະຄອນຫຼວງບູແອນົສ ແອເຣັສ. ເມື່ອຢູ່ໃນອາເຈັນຕິນາ, ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ພົບປະກັບປະ ທານາທິບໍດີປາຣາໄກວ, ເອກົວດໍ ແລະ ອູຣຸໄກວ ແບບແຍກກັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG