ອົງການ UNESCO ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ເພີ່ມເຂດປະຫວັດສາດຂອງເມືອງທ່າເຮືອ ໂອເດຊາ ຂອງ
ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງມັກຈະຖືກກ່າວເຖິງວ່າ “ໄຂ່ມຸກແຫ່ງທະເລດຳ,” ນັ້ນ ເຂົ້າໃນລາຍຊື່ມໍລະດົກໂລກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍເອົາຊະນະການຄັດຄ້ານຈາກ ຣັດເຊຍ.
21 ປະເທດສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ຂອງອົງການການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ອະນຸມັດການລົງຊື່ບໍລິເວນທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ຂອງເມືອງດ້ວຍ 6 ຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜູນ, ນຶ່ງສຽງຄັດຄ້ານ ແລະ 14 ບໍ່ອອກສຽງ.
ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງໄດ້ບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໃນເດືອນກຸມພາປີກາຍນີ້, ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເພື່ອເລື່ອນເວລາການລົງຄະແນນສຽງຮັບຮູ້ “ຄຸນຄ່າທີ່ໂດດເດັ່ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ” ຂອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ” ແລະ “ເປັນໜ້າທີ່ຂອງມວນມະນຸດທັງໝົດເພື່ອປົກປ້ອງມັນ.”
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການ UNESCO ທ່ານນາງ ອໍເດຣ ອາຊຸເລ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກການຕັດສິນໃຈວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມດຳເນີນຕໍ່ໄປ, ການລົງຊື່ດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໂດຍລວມຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເມືອງນີ້, ເຊິ່ງມັກຈະເອົາຊະນະການຖືກລົບກວນຢູ່ໃນໂລກ, ແມ່ນຈະຖືກອະນຸລັກຈາກການທຳລາຍຕໍ່ໄປ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂໍການຂຶ້ນຊື່ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອປົກປ້ອງເມືອງນັ້ນຈາກການລະດົມຍິງຂອງ ຣັດເຊຍ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີວ່າ “ມື້ນີ້ເມືອງ ໂອເດຊາ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍອົງການ UNESCO, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນໜີ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມ ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍປົກປ້ອງໄຂ່ມຸກຂອງພວກເຮົາຈາກການໂຈມຕີຂອງພວກບຸກລຸກຣັດເຊຍ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ, ຢູເຄຣນ ໄດ້ຟ້າວຝັ່ງ ເພື່ອປົກປ້ອງອະນຸສອນສະຖານຕ່າງໆ ແລະ ຕຶກທັງຫຼາຍດ້ວຍເປົາດິນຊາຍ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງ.
ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຍັງຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃສ່ລາຍຊື່ຂອງມໍລະດົກໂລກ ທີ່ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ, ເຊິ່ງ UNESCO ກ່າວວ່າ “ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າຫາເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນຶກ ແລະ ການເງິນສາກົນ” ເພື່ອປົກປ້ອງ ຫຼື ຖ້າຈຳເປັນ, ຟື້ນຟູມັນ.
ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້ອມແປງໃນຫໍພິພິຕະພັນວິຈິດສິນ ໂອເດຊາ ແລະ ຫໍພິພິຕະພັນສິລະປະສະໄໝໃໝ່ ໂອເດຊາ ແລ້ວ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມ.