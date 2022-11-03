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ວັນພະຫັດ, 03 ພະຈິກ 2022
ໂລກ

ໂຮ​ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຖືກ​ຕັດ​ອອກ​ຈ​າກ​ລະ​ບົບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໄຟ​ຟ້າ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢູ່​ທາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ, ຢູ​ເຄ​ຣນ, 11 ກັນ​ຍາ 2022.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກອງ​ທັບ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ພື້ນ​ທີ່​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ຖືກ​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດ້ວຍ​ການ​ລະ​ດົມ​ຍິງ​ຢ່າງ​ໜັກ, ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ແລະ ການ​ສະ​ໜອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃຫ້​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ຢູ​ໂຣບ.

ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຕັດ​ຂາດ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່, ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຄວາມ​ແຮງ​ສູງ ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ຈັກ​ປັ່ນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ມັນ​ກາ​ຊວນ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄຟ​ຟ້າ ເອ​ເນີ​ໂກ​ອາ​ຕອມ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກອງ​ທັບ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​ວາ “ພວກ​ສັດ​ຕູ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຍຶດ​ເຂດ​ແດນ​ຕ່າງໆ​ຊົ່ວ​ຄາວ, ດ້ວຍ​ການ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃສ່​ການ​ຍັງ​ຢັ້ງການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂອງກອງ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ບາງ​ເຂດ.”

ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຢ່າງ​ໜັກ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ລູ​ຮານ​ສ໌ ແລະ ໂດ​ເນັດ​ສ໌ ທາ​ງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ, ແລະ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ເມືອງ ຄ​ຣີ​ວີ ຣີ, ໃນ​ພາກ​ກາງ​ຂອງຢູ​ເຄ​ຣນ, ແລະ ພາກ​ພື້ນ ຊູ​ມີ ແລະ ຄາ​ກີບ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ.

ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້, ກຸ່ມ 7 ປະ​ເທດປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຈະ​ປະ​ຊຸມ​ກັນ​ໃນ​ເມືອງ ມູນ​ສ​ເຕີ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ເປັນ​ເວ​ລາ​ສອງວັນ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືວິ​ທີ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ເພື່ອ​ປະ​ສານ​ງານ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ສະ​ໜອງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໃຫ້ ຢູ​ເຄ​ຣນ. ການ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄຟ​ຟ້າ​ຖືກ​ຕັດ, ອີງ​ຕາມ​ກາ​ນ​ລາຍ​ງານ.

ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເພື່ອ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ຕໍ່​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ທະ​ເລ​ດຳ.

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ເມື່ອ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ “ສະ​ຫະ​ພັນ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ເວ​ລານີ້​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ພຽງ​ພໍ, ແລະ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ.”

ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຢຸດ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຊົ່ວ​ຄາວ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ຢູ​ເຄ​ຣນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ໂດ​ຣນ​ເພື່ອ​ໂຈມ​ຕີ​ກອງ​ທັບ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ທະ​ເລ​ດຳ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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