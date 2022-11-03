ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຖືກແນເປົ້າໃສ່ຂອງປະເທດດ້ວຍການລະດົມຍິງຢ່າງໜັກ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍ, ເຊິ່ງແມ່ນໂຮງໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຢູໂຣບ.
ໂຮງໄຟຟ້າໃນພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຕັດຂາດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່, ດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າຄວາມແຮງສູງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພາອາໄສຈັກປັ່ນໄຟຟ້ານ້ຳມັນກາຊວນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າ ເອເນີໂກອາຕອມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວາ “ພວກສັດຕູແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເຂົ້າຍຶດເຂດແດນຕ່າງໆຊົ່ວຄາວ, ດ້ວຍການເພັ່ງເລັງ ຂອງພວກເຂົາໃສ່ການຍັງຢັ້ງການດຳເນີນການຂອງກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດໃນບາງເຂດ.”
ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກແມ່ນໄດ້ຖືກລາຍງານໃນພາກພື້ນລູຮານສ໌ ແລະ ໂດເນັດສ໌ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ, ອີງຕາມລາຍງານ, ແລະ ການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖືກລາຍງານໃນເມືອງ ຄຣີວີ ຣີ, ໃນພາກກາງຂອງຢູເຄຣນ, ແລະ ພາກພື້ນ ຊູມີ ແລະ ຄາກີບ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ.
ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ກຸ່ມ 7 ປະເທດປະຊາທິປະໄຕຈະປະຊຸມກັນໃນເມືອງ ມູນສເຕີ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ເຢຍຣະມັນ ເປັນເວລາສອງວັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປະສານງານ ແລະ ສືບຕໍ່ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ຢູເຄຣນ. ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຖືກຕັດ, ອີງຕາມການລາຍງານ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ສືບຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມໃນຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າປະເພດເມັດຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນທະເລດຳ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າການຮັບປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບໃນເວລານີ້ປາກົດວ່າພຽງພໍ, ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ຢຸດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າຊົ່ວຄາວ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ກ່າວຫາ ຢູເຄຣນ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ໂດຣນເພື່ອໂຈມຕີກອງທັບ ຣັດເຊຍ ໃນທະເລດຳ.