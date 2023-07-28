ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ພວມຈັບຕາເບິ່ງການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນຂອງຢູເຄຣນຕໍ່ຣັດເຊຍ ທີ່ດຳເນີນໄປແບບຊ້າໆນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນພ້ອມ ທີ່ຈະສະແດງຄວາມກັງວົນໃດເທື່ອໆ ເຖິງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນກໍຕາມ.
ຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່ວ່າ ການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າໄປຂອງລົດຖັງແລະລົດຫຸ້ມເກາະຂອງສະຫະລັດແລະປະເທດຕາເວັນຕົກ ຕະຫຼອດທັງການສະໜອງລູກກະສຸນ ປືນໃຫຍ່ ແລະລະບົບລູກສອນໄຟອາດຈະເຮັດໃຫ້ກອງກຳລັງຂອງກີຢິບບຸກຜ່ານແນວປ້ອງກັນຂອງຣັດເຊຍ.
ໃນການຖະແຫຼງລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມປາປົວນິວກີນີໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນຍັງມີເວລາຢູ່.
‘ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີທາງເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງຢູ່” ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຮ່ວມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາປົວນິວກີນີ ທ່ານເຈມສ໌ ມາຣາປີ.
“ພວກເຂົາເຈົ້າຮອບຄອບຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຖະໜອມກຳລັງຄົນແລະອຸບປະກອນ” ທ່ານກ່າວຕື່ມ. “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ທຳຄາມກົດດັນ.”