ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ກ່າວຕໍ່ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຣັດເຊຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນທາງທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫລືໂດຣນ ສອດແນມຂອງສະຫະລັດຕົກ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ຢູ່ເທິງທະເລດຳ.
“ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ບິນ ແລະ ປະຕິບັດງານຢູ່ທຸກບ່ອນ ທີ່ກົດໝາຍສາກົນອະນຸຍາດ ໃຫ້, ແລະມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຈະດຳເນີນການເຮືອບິນທະຫານຂອງຕົນຢ່າງປອດໄພ ແລະເປັນມືອາຊີບ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານອອສຕິນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຫຼັງຈາກໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຫາກໍ່ “ອອກຈາກການລົມໂທລະສັບ” ກັບລັດຖະ ມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ຊອຍກູ (Sergei Shoigu).
ມັນເປັນການໂທລະສັບຫາກັນຄັ້ງທໍາອິດ ລະຫວ່າງຜູ້ນໍາດ້ານປ້ອງກັນປະເທດສອງ ທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່າວ.
ໂດຣນເອັມຄີວ-9 (MQ-9) ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຖືກເອົາບິນລົງນັ້ນ ກຳລັງ “ດຳເນີນການປະຕິບັດງານຕາມປົກກະຕິ” ຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າສາກົນ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ເມື່ອເຮືອບິນສູ້ລົບຊູຄອຍ Su-27 ຄູ່ນຶ່ງຂອງຣັດເຊຍ “ໄດ້ປ່ອຍເຊື້ອໄຟລົງໃສ່ ແລະບິນຕັດໜ້າໂດຣນ MQ-9.”
ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເຮືອບິນອາຍພົ່ນລຳນຶ່ງໄດ້ຕຳໃບພັດຂອງໂດຣນສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ຕອ້ງໄດ້ເອົາໂດຣນນັ້ນລົງໄປໃນເຂດນ່ານນ້ຳສາກົນ.
“ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການສະກັດກັ້ນນັ້ນແມ່ນມີເຈດຕະນາ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນການຮຸກຮານນັ້ນ ແມ່ນມີເຈດຕະນາ. ພວກເຮົາຍັງຮູ້ອີກວ່າ ມັນເປັນການເຮັດແບບບໍ່ແມ່ນມືອາຊີບ ແລະບໍ່ປອດໄພຫຼາຍ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາຍພົນມາກ ມີລລີ (Mark Milley), ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານມີລລີ ກ່າວວ່າ “ທ່ານຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ” ການເຂົ້າໄປປະເຊີນກັນຕົວຈິງລະຫວ່າງເຮືອບິນຣັດເຊຍ ກັບເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບນັ້ນ ເປັນການເຮັດຢ່າງມີເຈດຕະນາ ຫຼືບໍ່.
ທ່ານມີລລີ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ສະຫະລັດມີຫລັກຖານທາງວີດີໂອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະກັດກັ້ນທີ່ມີລັກຮຸກຮານນັ້ນ. ທ່ານຍັງໄດ້ໂອ້ລົມກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຣັດເຊຍຂອງທ່ານ ທາງໂທລະສັບ ໃນວັນພຸດວານນີ້ກ່ຽວກັບ "ບັນຫາຄວາມປອດໄພຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ", ອີງຕາມໂຄສົກຂອງທ່ານ.