ຄວາມຕ້ອງການລູກກະສຸນ ຂອງຢູເຄຣນ ເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງ ຂະນະທີ່ບັນດາພັນທະມິດທັງຫຼາຍ ກຳລັງພົບປະກັນ

ຄວາມຕ້ອງການລູກກະສຸນຂອງກອງທັບຢູເຄຣນ ເປັນໄປໄດ້ສູງ ຈະເປັນເລື້ອງສຳຄັນຂອງວາລະກອງປະຊຸມ ຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ຈັດກອງປະຊຸມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຈາກເກືອບ 50 ປະເທດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຢູເຄຣນຕ້ອງການ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການສົນທະນາ ຜ່ານທາງໄກຈາກທຳນຽບຫ້າແຈ ຫຼັງຈາກໄດ້ຈັດມາຫຼາຍຮອບກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ໄດ້ພົບປະກັບ ກຸ່ມຕິດຕໍ່ພົວພັນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ໃນການໂຮມຊຸມນຸມກັນ ຢູ່ທີ່ຖານທັບອາກາດແຣມສໄຕນ໌ (Ramstein) ໃນປະເທດເຢຍຣະມັນ.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນຈັດຕະວາ ແພັດ ຣາຍເດີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ “ຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ ຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ ໃນການປຸກລະດົມນີ້ ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຢູເຄຣນ, ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນລູກກະສຸນ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນການປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ຫຼື ເຄື່ອງປ້ອງກັນ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສະຫະລັດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະອົງການເນໂຕ້ ທັງໝົດກໍໄດ້ປະຕິຍານ ທີ່ຈະເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມທັງໃນການເພີ້ມເຕີມຄັງລູກກະສຸນຂອງຢູເຄຣນ ພ້ອມດ້ວຍຄັງລູກກະສຸນຂອງຕົນເອງນຳດ້ວຍ ຂະນະທີ່ການສູ້ລົບໃນຢູເຄຣນ ຍັງຈະແກ່ຍາວອອກໄປຫຼາຍກວ່ານຶ່ງປີ ຫຼັງຈາກທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດສາກບຸກລຸກຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
“ພວກເຮົາຄຳນຶງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຖິງການລຳລຽງລູກກະສຸນ ແລະອາວຸດຕ່າງໆ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ກັບບັນດາຜູ້ນຳກອງທັບຂອງທ່ານ.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານນັ້ນ ມີຂຶ້ນໃນການກ່າວປາໄສປະຈຳຄືນວັນອັງຄານ ວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບຂອງທ່ານແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈຸດເພັ່ງເລັງຫຼັກ ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ້ອງກັນເຂດແນວໜ້າທາງກ້ຳຕາເວັນອອກ ທີ່ລວມທັງ ພື້ນທີ່ຂອງບັກມຸດ ທີ່ມີການຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງດຸເດືອດມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ທ່າທີ່ອັນຈະແຈ້ງຂອງບັນດາຜູ້ນຳກອງທັບຢູເຄຣນນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ໃຫ້ “ເສີມກຳລັງໃນທິດທາງນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ພວກຜູ້ຄອບຄອງ.”