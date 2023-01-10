ຣັດເຊຍ ໄດ້ພົບກັບການຕໍ່ຕ້ານ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນເມືອງບັກມຸຕ ຈາກກອງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ

ຣັດເຊຍ ໄດ້ເພີ້ມທະວີການໂຈມຕີຂອງຕົນຢູ່ອ້ອມຮອບເມືອງບັກມຸຕ ໃນຂົງເຂດ ດອນບັສ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ແລະໂດຍສະເພາະຢູ່ອ້ອມຮອບເມືອງໂຊເລດາ ທີ່ຢູ່ບໍ່ພໍເທົ່າໃດມາຍທາງກ້ຳເໜືອຂອງເມືອງງບັກມຸຕ ອີງຕາມຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານນາງຮານນາ ມາລີອາຣ ຊຶ່ງພວກທະຫານຣັດເຊຍ ໄດ້ເລີ້ມການໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ອີກເທື່ອນຶ່ງ.
ກອງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ກໍສາມາດຕອບໂຕ້ຄືນ ໃນຄວາມພະຍາມບຸກເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງດັ່ງກ່າວໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແຕ່ໜ່ວຍທະຫານຂອງກຸ່ມແວກເນີ້ຈຳນວນນຶ່ງ ກໍໄດ້ກັບຄືນມາຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍການໃຊ້ຍຸດທະວິທີໃໝ່ແລະສົ່ງພວກທະຫານເຂົ້າມາຕື່ມອີກ ພາຍໃຕ້ການຍິງປືນໃຫຍ່ເຂົ້າຖະລົ່ມຢ່າງໜັກ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງມາລີອາຣ ໄດ້ກ່າວໃນເທເລີແກຣມ.
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກສັດຕູຍ່າງຂ້າມສົບພວກທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ໂດຍໃຊ້ການຍິງປືນໃຫຍ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ລະບົບ MLRS ແລະປືນຄົກ” ໂດຍອະທິບາຍວ່າ ພວກໂຈມຕີແມ່ນມາຈາກກອງໜຸນ ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງກຸ່ມແວກເນີ້.
ມາເຖິງເວລານີ້ ກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນການເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງໂຊເລດາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາ “ພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຂີດເພື່ອບຸກໂຈມຕີເມືອງນັ້ນ ຈາກຫຼາຍທິດທາງກໍຕາມ” ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ສົ່ງ “ໜ່ວຍທະຫານທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງກຸ່ມແວກເນີ້ ເຂົ້າໃນການສູ້ລົບກໍຕາມ” ພົນເອກ ໂອເລັກແຊນເດີ ຊີຣສະກີ (Oleksandr Syrskyi) ຜູ້ບັນຊາການກຸມກອງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ອ້າງເຖິງ ກຸ່ມທະຫານຈ້າງຂອງແວກເນີ້ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວັງເຄຣມລິນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົ້າໄດ້ເສີມກຳລັງຢູ່ອ້ອມຮອບເມືອງບັກມຸຕ ໃຫ້ແຂງແກ່ນ ແລະຕອບໂຕ້ການໂຈມຕີຢ່າງບໍ່ລົດລະໂດຍພວກນັກລົບຂອງແວກເນີ້ ຊຶ່ງຜູ້ນຳຂອງເຂົາ ເປັນນັກທຸລະກິດ ເຢບເກນີ ປຣີໂກຊິນ (Yevgeny Prigozhin) ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພື້ນທີ່ອັນກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍບໍ່ແຮ່ຢູ່ໃຕ້ດິນ.
ໃນການກ່າວຖະແຫລງປະຈຳຄ່ຳຄືນວັນຈັນຂອງທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງກອງກຳລັງຢູເຄຣນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຄື້ນຟອງການໂຈມຕີໃນເຂດດອນບັສ ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ປະເທດໄດ້ຊະນະເວລາ ແລະໄດ້ມີກຳລັງຕື່ມ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂອບໃຈຕໍ່ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງທະຫານທັງຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ ໃນເມືອງໂຊເລດາ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊະນະແກ່ຢູເຄຣນ ສຳລັບເວລາຕື່ມອີກ ແລະມີກຳລັງຕື່ມອີກ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານປຣີໂກຊິນ ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດ ເປັນພັນທະມິດຂອງປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ພວມຈັບຕາເບິ່ງເກືອ ແລະປູນສຳຮອງ ຈາກບໍ່ແຮ່ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ທ່ານປຣີໂກຊິນ ກໍຍັງກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກຈະຍຶດເອົາອຸໂມງຢູ່ໃຕ້ດິນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດໃຫ້ລົດຖັງຫຼາຍຄັນແລະຍຸດໂທປະກອນຫຼາຍຢ່າງ ແລ່ນຜ່ານເຂົ້າໄປໄດ້ນັ້ນ.