ຢູເຄຣນ ແລະ ຣັດເຊຍ ເລີ້ມຕົ້ນປີໃໝ່ ດ້ວຍການດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີ

ຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນລາຍງານການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫຍ່ ແລະການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະຢູເຄຣນໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການຂັບໄລ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ອີກນຶ່ງປີ.
ຫົວໜ້າເຂດຢຶດຄອງໂດເນັດ (Donetsk) ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ການຍິງປືນໃຫຍ່ໃສ່ເມືອງ ໂດເນັດ (Donetsk) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 4 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ອີກ 13 ຄົນ.
ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ທ່ານ ໂອເລ ຄິບເປີ້ (Oleg Kiper) ກ່າວວ່າ ຊາກຫັກພັງທີ່ຕົກລົງມາຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກໃສ່ຕຶກອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສໃນເມືອງໂອເດຊາ (Odesa) ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 3 ຄົນ.
ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫລາຍລຳຕົກຢູ່ເຂດລະວິບ (Lviv) ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນກ່າວ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ 90 ລຳ ມາໂຈມຕີເປັນຫຼາຍໆຄື້ນແຕ່ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງ 87 ລຳຕົກ.