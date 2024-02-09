ທ່ານເຊເລັນສກີ ​ປົດຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ອອກ

ຫຼັງຈາກທີ່ມີການຄາດຄະເນມາຫຼາຍມື້ໃນຢູເຄຣນ, ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskyy) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປົດນາຍພົນ ວາເລຣີ ຊາລຸສນີ (Valerii Zaluzhnyi), ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ຂອງປະເທດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາການຕໍ່ສູ້ ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ເປັນເວລາ 2 ປີ, ແລະແຕ່ງຕັ້ງນາຍພົນ ໂອເລັກແຊນເດີ ຊີຣສະກີ (Oleksandr Syrskyi) ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງແທນທ່ານ.
ເນື່ອງຈາກສົງຄາມເບິ່ງຄືວ່າ ຈະມາຮອດທາງຕັນ, ທ່ານເຊເລັນກີ ກ່າວໃນຖະ ແຫຼງການວ່າທ່ານໄດ້ພົບກັບ ທ່ານ ຊາລຸສນີ (Zaluzhnyi), ເຊິ່ງບາງຄົນເບິ່ງວ່າເປັນວິລະຊົນແຫ່ງຊາດໃນການປົກປ້ອງຢູເຄຣນ, ແລະຂອບໃຈທ່ານ ສໍາລັບການນໍາພາການສູ້ລົບ ກັບກອງກຳລັງຂອງມົສກູ ໃນຂະນະທີ່ ນັກວິເຄາະທາງທະຫານຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ຢູເຄຣນຈະຖືກຮຸກຮານຢ່າງໄວວາ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນ ແປງຜູ້ນໍາພາຂອງກອງທັບ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນເວທີສື່ສັງຄົມ X ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນ ທວີຕເຕີ ວ່າ "ຕອນນີ້ແມ່ນເວລາສຳລັບການປ່ຽນແປງໃໝ່."
"ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງໃຫມ່ທີ່ກອງທັບຢູເຄຣນຕ້ອງ ການ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືວ່າ ໃຜແນ່ທີ່ຈະສາມາດເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການນຳພາໃໝ່ ຂອງກອງທັບຢູເຄຣນ," ທ່ານກ່າວ.
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