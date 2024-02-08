ຢູເຄຣນ ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ ໃສ່ເຂດມິໂກລິຟ ແລະ ໂອເດຊາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນລາຍງານໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 17 ລຳ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃນເຂດມິໂກລິຟ (Mykolaiv) ແລະ ໂອເດຊາ (Odesa) ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງປະເທດ ໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 11 ລຳ ຢູ່ເໜືອເຂດ ມິໂກລິຟ (Mykolaiv), ໂອເດຊາ (Odesa), ວິນນິດເຊຍ (Vinnytsia) ແລະ ດະນີໂປຣເປໂຕຣບກ໌ (Dnipropetrovsk).
ທ່ານວີຕາລີ ກິມ (Vitaliy Kim), ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນມິໂກລິຟ (Mykolaiv), ກ່າວໃນ ເທເລແກຼມ ວ່າ ຕຶກອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ຢູ່ໃນເຂດ ໂອເດຊາ (Odesa), ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ, ທ່ານ ໂອເລ ຄີເປີ້ (Oleh Kiper), ໄດ້ລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕຶກອາຄານສູງທີ່ຍັງກໍ່ສ້າງບໍ່ສຳເລັດ ແລະ ໂຮງຮຽນຫຼັງນຶ່ງ.
ກອງທັບຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຢູເຄຣນຕົກ ຊຶ່ງແນເປົ້າໄປທີ່ແຫຼມໄຄຣເມຍ (Crimea).
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລມີເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskyy) ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນຄຳປາໄສ ທຸກໆຄືນ ຂອງທ່ານວ່າ ຈະ "ຕອບໂຕ້ ຣັດເຊຍ" ຕໍ່ລູກສອນໄຟທຸກໆລູກ ແລະ ເຮືອບິນບໍມີຄົນຂັບທຸກໆລຳ ທີ່ຣັດເຊຍຍິງຂຶ້ນ. ທ່ານ ເຊເລັນສກີ (Zelenskyy) ຍັງກ່າວອີກວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຕົນ.
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