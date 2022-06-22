ຢູເຄຣນລາຍງານວ່າ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ມີການໂຈມຕີຢ່າງໜັກ ຢູ່ໃນເຂດຊີວີໂຣໂດແນັດ (Sievierodonetsk) ຂະນະທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຜັກດັນເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມເອົາເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງປະເທດແຫ່ງນັ້ນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ກ່າວຢູ່ໃນວີດິໂອຂອງທ່ານ ທີ່ສົ່ງອອກໃນຕອນກາງຄືນວ່າ ສະພາບການທະຫານໃນເຂດລູຮານ ທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກນັ້ນ “ເປັນຂົງເຂດທີ່ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດແທ້ໆ ໃນເວລານີ້. ພວກຍຶດຄອງດິນແດນ ກຳລັງທຳການກົດດັນຢ່າງໜັກເຊັ່ນກັນໄປທາງເຂດໂດເນັດ.”
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂັບໄລ່ທະຫານຢູ ເຄຣນ ໃຫ້ອອກໄປຈາກຂົງເຂດທີ່ສຳຄັນ.
ໂຄສົກຂອງເສນາທິການໃຫຍ່ຂອງກອງທັບຢູເຄຣນ ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຫຍໍ້ປະຈຳວັນວ່າ ການສູ້ລົບຢູ່ໃນເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດແມ່ນຮ້າຍກາດ ໂດຍ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດແລະຍິງຖະຫລົ່ມໃສ່ຈຸດທີ່ທະຫານຢູເຄຣນຢູ່.
ທ່ານເຊີຮີ ຮາຍໄດ (Serhiy Haidai), ຜູ້ປົກຄອງເຂດລູຮານສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ອົງ ການຂ່າວເອພີ ໂດຍຂຽນເປັນຂໍ້ຄວາມວ່າ “ຢູ່ໜີ້ມັນຄືກັນກັບນະຮົກ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນມີແປວໄຟລຸກໄໝ້ຈົນໝົດ. ການຍິງປືນໃສ່ບໍ່ໄດ້ຢຸດໄດ້ຢ່ອນ ແມ່ນແຕ່ຊົ່ວໂມງດຽວ.”
ທ່ານຮາຍໄດກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ໃນມື້ນີ້ ອັນໃດກໍຕາມທີ່ສາມາດໄໝ້ໄດ້ ແມ່ນຖືກໄຟຈູດເຜົາຈົນໝົດ.” ທ່ານລາຍງານວ່າມີການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກຢູ່ໃນໂຮງງານເຄມີ ອາຊົດໃນເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດ ບ່ອນທີ່ນັກລົບຢູເຄຣນ ແລະພົນລະເຮືອນ ປະມານ 500 ຄົນ ພາກັນໄປຫລົບໄພຢູ່ນັ້ນ.
ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ ຄວບຄຸມປະມານ 95 ເປີເຊັນ ຂອງເຂດລູຮານ, ຕາມ ການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ ໂດຍທີ່ທະຫານຂອງຢູເຄຣນຄວບຄຸມໄວ້ໄດ້ພຽງແຕ່ໂຮງງານເຄມີອາຊົດເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດ.
ທ່ານຮາຍໄດ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ ໄດ້ນຳເອົາ “ການທຳລາຍທີ່ຫາຍຍະນະ” ມາສູ່ເມືອງລິຊີຈານສ໌ຄ (Lysychansk) ຊຶ່ງເປັນເມືອງອຸດສາຫະກຳ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຄົນລະຟາກນ້ຳ ກັບເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດ.
ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ໄດ້ຍອມຮັບຮູ້ວ່າມີຄວາມຍາກລຳບາກ ໃນການປົກປ້ອງຂົງ ເຂດທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງ ຣັດເຊຍຈະສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານຈາກຊາວຢູເຄຣນ.