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ຢູເຄຣນລາຍງານວ່າ ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ຣັດເຊຍ ຕົກ 28 ລໍາ

  • ວີໂອເອ
ສະມາຊິກກອງກໍາລັງພາກທີ 4 ຂອງຢູເຄຣນ ທ້າວອີວານ ວີຮັອບສກີອີ (Ivan Vyhovskyi) ລະເບີດລົດຖັງບຣີເກດ (Brigade) ດ້ວຍການຍິງປືນໃຫຍ່ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍໂຕເອງ 2S1 Gvozdika ໃສ່ກອງກໍາລັງຂອງຣັດເຊຍ ໃກ້ກັບເສັ້ນແນວໜ້າຂອງເມືອງກູປຽນສ໌ຄ (Kupiansk), ທ່າມກາງການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ ຢູເຄຣນ, ໃນມື້ກ່ອນວັນຄຣິສມາສ.
ສະມາຊິກກອງກໍາລັງພາກທີ 4 ຂອງຢູເຄຣນ ທ້າວອີວານ ວີຮັອບສກີອີ (Ivan Vyhovskyi) ລະເບີດລົດຖັງບຣີເກດ (Brigade) ດ້ວຍການຍິງປືນໃຫຍ່ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍໂຕເອງ 2S1 Gvozdika ໃສ່ກອງກໍາລັງຂອງຣັດເຊຍ ໃກ້ກັບເສັ້ນແນວໜ້າຂອງເມືອງກູປຽນສ໌ຄ (Kupiansk), ທ່າມກາງການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ ຢູເຄຣນ, ໃນມື້ກ່ອນວັນຄຣິສມາສ.

ກອງທັບ​ຢູ​ເຄຣນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ​ກອງກໍາລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ທາງອາກາດ​ຂອງ​ຕົນ ​ໄດ້​ຍິງ​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ຫຼື ໂດຣນ 28 ລຳ​ໃນ​ຈຳນວນ 31 ລຳ​ຕົກ ທີ່ ຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້ສົ່ງເຂົ້າມາ ​ໃນ​ເວລາ​ຕອນກາງຄືນທີ່ຜ່ານມາ.

ກອງທັບ​ອາກາດ​ຢູ​ເຄຣນກ່າວ​ວ່າ ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ໄດ້​ຖືກ​ທຳລາຍ​ຢູ່ໃນ​ຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີພາກພື້ນ ໂອເດຊາ, ເຄີສັນ, ມີໂກໄລວ໌ ແລະພາກພື້ນໂດເນດສ໌.

ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນໂອເດຊາ ທ່ານໂອເລ ຄິບເປີ້ (Oleh Kiper) ກ່າວໃນເທເລກຣາມວ່າ ມີໂດຣນ 17 ລໍາຖືກຍິງຕົກຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ພ້ອມດ້ວຍຊາກຫັກພັງຂອງໂດຣນລໍານຶ່ງ ທີ່ໄດ້ທໍາລາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທ່າກໍາປັ່ນໃນຂົງເຂດໂອເດຊາ.

ກອງທັບ​ຢູ​ເຄຣນ​ຍັງລາຍ​ງານອີກ​ວ່າ ​ໄດ້​ທຳລາຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ 2 ລູກອີກດ້ວຍ.

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສຜ່ານທາງວີດີໂອ ​ປະຈຳວັນໃນ​ຕອນ​ກາງຄືນຂອງມື້ກ່ອນວັນ​ຄຣິສມາສ ຫຼື Christmas Eve, ປະທານາທິບໍດີ​ຢູ​ເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວ​ວ່າ ວັນ​ຄຣິສມາສ​ນີ້​ ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຕິດຕໍ່​ກັນ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ສົງຄາມຂອງ ​ຣັດ​ເຊຍ ​ຕໍ່ ​ຢູ​ເຄຣນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ອົງປະກອບ​ທີ່​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ ​ສຳລັບ​ຄອບຄົວ​ຊາວ​ຢູ​ເຄຣນທີ່ “ບໍ່​ແມ່ນ​ອາຫານ​ອັນ​ໃດ​ຢູ່​ເທິງ​ໂຕະ, ​ແຕ່​ແມ່ນ​ຜູ້ຄົນ​ຢູ່ທີ່ໂຕະ. ​ແລະ​ມັນ​ມີ​ຄ່າ​ພຽງ​ໃດ​ທີ່​ມີ​ພວກ​ເຂົາມາຮ່ວມ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ.”

ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້​ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ​ ຄຸນ​ຄ່າ ​ແລະ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ຫນາ​ຂອງ​ຊາວຢູເຄຣນ ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ສົງ​ຄາມແລ້ວ​.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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