ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ, ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສທຸກຄືນຂອງທ່ານນັ້ນ, ໄດ້ຍົກຍ້ອງລະບົບປ້ອງກັນນໄພທາງອາກາດຂອງ ຢູເຄຣນ ສຳລັບການຍິງໂດຣນ ຊາເຫັດ ທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣ່ານ 40 ຈາກ 45 ລຳຕົກ ທີ່ບິນມາຈາກ ຣັດເຊຍ ເພື່ອໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກີຢິບ ແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສົງຄາມອີເລັກໂທຣນິກຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ “ນຶ່ງໃນບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນຂອງປີ.”
ໃນການໂຈມຕີຫ້າຊົ່ວໂມງເຄິ່ງນັ້ນ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ ເມື່ອຂ້າມຄືນດ້ວຍໂດຣນຫຼາຍສິບລຳ, ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນບາດເຈັບຄົນນຶ່ງ ແລະ ທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ພ້ອມກັບຕຶກທີ່ຢູ່ອາໄສໃນແມ່ນ້ຳ ແລະ ທ່າເຮືອທະເລ ມິໂຄລາອິບ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງທັບ ຢູເຄຣນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ, ບໍ່ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຫຼື ການທຳລາຍຢູ່ໃນ ຫຼື ໃກ້ກັບໂຮງໝໍ.
ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ, ກອງບັນຊາການທະຫານໄດ້ກ່າວໃນ Telegram ວ່າລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກດົນກວ່າ 4 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ທຳລາຍໂດຣນ ຊາເຫັດ 26 ລຳທີ່ຖືກປ່ອຍຈາກ ຣັດເຊຍ ໃນພາກໃຕ້ຫຼາຍແຫ່ງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນພາກພື້ນ ມິໂຄລາອິບ ໃກ້ກັບທະເລດຳ.
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