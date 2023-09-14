ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໃນອາທິດນີ້ໄດ້ທຳການຮຽກຮ້ອງຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດ ສຳລັບອຸປະກອນທາງທະຫານເພີ່ມເຕີມ ແລະ ວັດຖຸຕ່າງໆເພື່ອສູ້ກັບກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ທີ່ບຸກລຸກເຂົ້າໃນປະເທດ.
ລຸນຫຼັງການເຈລະຈາກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ ແອນນາເລນາ ແບບັອກ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ດິມິໂຕຣ ຄູເລບາ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນເຖິງການນຳເອົາລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ໂທຣັສ (Taurus) ມາໃຫ້ ຢູເຄຣນ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ.
ທ່ານ ຄູເລບາ ໄດ້ກ່າວໃນການຕອບຄຳຖາມຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມວ່າ “ຈັ່ງໃດເຈົ້າກໍຈະເຮັດ, ມັນກ່ຽວກັບເວລາເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງເສຍເວລາ. ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸຄວາມສຳເລັດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ຊ່ວຍຊີວິດຂອງທະຫານ ແລະ ພົນລະເຮືອນ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຖ້າພວກເຮົາມີລູກສອນໄຟ ໂທຣັສ ແລ້ວ.”
ທ່ານ ຄູເລບາ ຍັງໄດ້ຂໍລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ATACMS. ໃນຂະນະທີ່ສື່ມວນຊົນໄດ້ລາຍງານໃນອາທິດນີ້ວ່າ, ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນໃກ້ທີ່ຈະທຳການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການສະໜອງລະບົບລູກສອນໄຟກອງທັບບົກຍຸດທະວິທີໃຫ້ ຢູເຄຣນ.