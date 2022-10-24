ຢູເຄຣນ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາຂອງ ຣັດເຊຍ ວ່າກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ອາດລະເບີດວັດຖຸກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ໄດ້ກ່າວກ່າວຫາ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນທີ່ຈະດຳເນີນການກະທຳດັ່ງກ່າວ ແລະ ຖິ້ມໂທດໃສ່ ຢູເຄຣນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ດມິໂຕຣ ຄູເລບາ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົວະ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາວ່າ ຢູເຄຣນ ກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ “ລະເບີດສົກກະປົກນັ້ນ” ແມ່ນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ໃນຂະນະທີ່ມັນອັນຕະລາຍ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ເປັນພຽງຜູ້ດຽວໃນພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າ ຣັດເຊຍ ເອີ້ນ ແລະ ເວົ້າວ່າ ຢູເຄຣນ ແມ່ນກຳລັງກະກຽມບາງຢ່າງຢູ່ນັ້ນ, ມັນໝາຍເຖິງຢ່າງດຽວຄື: ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມໝົດທຸກຢ່າງນີ້ແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຕອນນີ້ໂລກຄວນສະແດງປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ດ້ວຍວິທີທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.”
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງໃນວັນອາທິດວານນີ້ຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກ ສະຫະລັດ, ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ ແລະ ເທີກີ ກ່ຽວກັບ “ການຍຸແຍ່ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ປະກອບມີ “ລະເບີດສົກກະປົກ.”
“ລະເບີດສົກກະປົກ” ແມ່ນວັດຖຸທີ່ໃຊ້ລະເບີດທົ່ວໄປທີ່ກະຈາຍວັດຖຸກຳມັນຕະພາບລັງສີ. ຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມນິວເຄລຍ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າລະເບີດສົກກະປົກສ່ວນຫຼາຍ “ຈະບໍ່ປ່ອຍກຳມັນຕະພາບລັງສີຫຼາຍພໍເພື່ອຂ້າຄົນ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົ້ມປ່ວຍ,” ແຕ່ສາມາດສ້າງຄວາມຕົກໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸຊັບສິນປົນເປື້ອນ. ລະເບີດນິວເຄລຍ, ເມື່ອທຽບໃສ່ກັນແລ້ວ, ມີການລະເບີດທີ່ຮຸນແຮງກວ່າຫຼາຍລ້ານເທົ່າ, ອີງຕາມຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ, ອັງກິດ ແລະ ຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳການສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບ ຢູເຄຣນ ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອແລງວັນອາທິດວານນີ້, ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ທ່ານ ຊອຍກູ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ “ການກ່າວຫາທີ່ປາກົດວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງໂປ່ງໃສຂອງ ຣັດເຊຍ.”
ບັນດາລັດຖະມົນຕີຂອງ ສະຫະລັດ , ອັງກິດ ແລະ ຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໂລກຈະພິຈາລະນາຜ່ານທຸກໆການພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ການກ່າວຫານີ້ ດັ່ງກັບຂໍ້ອ້າງສຳລັບການຂະຫຍາຍຄວາມຮຸນແຮງ. ພວກເຮົາປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ອ້າງທຸກຢ່າງສຳລັບການຂະຫຍາຍຄວາມຮຸນແຮງໂດຍ ຣັດເຊຍ.”