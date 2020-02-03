ບັນທຶກສຽງການສົນທະນາແລກປ່ຽນກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຄວບຄຸມການສັນຈອນທາງອາກາດຂອງອີຣ່ານ ກັບ ນັກບິນຂອງອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ຮົ່ວໄຫລອອກມານັ້ນ ປາກົດວ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ທາງການຂອງອີຣ່ານ ຮູ້ຈັກໃນທັນທີ່ທັນໃດ ທີ່ລູກສອນໄຟເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນອາຍພົ່ນໂດຍສານຂອງຢູເຄຣນ ຕົກ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ບິນຂຶ້ນຈາກນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໂດຍໄດ້ສັງຫານ 176 ຄົນທັງໝົດ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະເທດສາທາລະນະລັດແຫ່ງອິສລາມນີ້ ຈະໄດ້ປະຕິເສດມາຫຼາຍວັນກໍຕາມ.
ປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເສເລນສກີ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມແທ້ຈິງຂອງບັນທຶກສຽງດັ່ງກ່າວ ໃນລາຍງານທີ່ໄດ້ຖ່າຍທອດອອກອາກາດ ໂດຍຊ່ອງໂທລະພາບຂອງຢູເຄຣນ ໃນຄືນວັນອາທິດວານນີ້.
ເມື່ອວັນຈັນມື້ນີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນເຕຫະຣ່ານ ຫົວໜ້າທີມສືບສວນສອບສວນຂອງອີຣ່ານ ທ່ານຮາສຊານ ຣີຊາອີຟາຣ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງບັນທຶກສຽງນັ້ນ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໃຫ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຢູເຄຣນ.
ຫຼັງຈາກເຫດໂສກນາຕະກຳ ໃນວັນທີ 8 ມັງກອນ ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນຂອງອີຣ່ານ ກໍຍັງໄດ້ຢືນຢັນມາເປັນເວລາຫຼາຍວັນວ່າ ຕົນບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ກອງກຳລັງປະຕິວັດພິທັກຊາດ ຮັບຄຳສັ່ງໄດ້ ຈາກຜູ້ນຳສູງສຸດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ອາຢາໂທລາ ອາລີ ຄາເມນີ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນຕົກ. ການຍິງຕົກຂອງເຮືອບິນໂດຍສານ ເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທີ່ ກຳລັງພິທັກຊາດ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໂຈມຕີຕໍ່ຖານທັບຕ່າງໆ ຢູ່ໃນອີຣັກ ທີ່ນຳໃຊ້ເປັນທີ່ພັກອາໄສຂອງກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນການຕອບໂຕ້ສຳລັບ ການໂຈມຕີທາງອາກາດໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ ນາຍພົນລະດັບສູງຂອງກອງກຳລັງພິທັກຊາດ ທ່ານກາສເຊມ ຊູເລມານີ ຢູ່ໃນນະຄອນແບັກແດດ.
ບົດຄວາມຂອງບັນທຶກສຽງນັ້ນ ໄດ້ຖືກພິມອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍ ໂທລະພາບ ຊ່ອງ 1 ບອກ 1 ຂອງຢູເຄຣນ ໂດຍມີຂໍ້ຄວາມການສົນທະນາໃນພາສາຟາຣຊີ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຄວບຄຸມການສັນຈອນທາງອາກາດ ກັບນັກບິນຜູ້ນຶ່ງ ອີງຕາມລາຍງານແລ້ວ ເປັນຜູ້ທີ່ຂັບເຮືອບິນອາຍພົ່ນ ລຸ້ນ Fokker 100 ສາຍການບິນ Aseman ຂອງອີຣ່ານ ຈາກເມືອງຊີຣາຊ ທາງພາກໃຕ້ ໄປຍັງ ນະຄອນເຕຫະຣ່ານ.
ນັກບິນເອີ້ນໄປຫາຜູ້ຄວບຄຸມວ່າ “ແສງໄຟຕິດຕໍ່ກັນ ຄື……ແມ່ນແລ້ວ ມັນແມ່ນລູກສອນໄຟ, ມີຫຍັງບໍ່?”