ຢູເຄຣນໄດ້ຍົກທຸງທີ່ເປັນສີຟ້າແລະສີເຫຼືອງຂອງຕົນຢູ່ເທິງເກາະງູ ຫລື Snake Island ໃນທະເລດຳ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນການສະແດງການຕໍ່ຕ້ານ ແຕ່ ຣັດເຊຍໄດ້ຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ດ້ວຍການໂຈມຕີ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຄ້າຍທະຫານແນວໜ້າຂອງຢູເຄຣນ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ການຄວບຄຸມເກາະທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກທ່າກຳປັ່ນໂອແດັສຊາຂອງຢູເຄຣນ ປະມານ 140 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດໃຕ້ນັ້ນ ໄດ້ມີການຂັດແຍ້ງກັນນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາ ທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນເມື່ອສີ່ເດືອນກ່ອນ.
ໃນຊ່ວງຕົ້ນໆຂອງສົງຄາມ, ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງປືນໃສ່ເກາະດັ່ງກ່າວຫຼັງຈາກທະຫານ ຢູເຄຣນໄດ້ຕອບ ໂຕ້ດ້ວຍຄຳຫຍາບຄາຍ ເມື່ອລູກເຮືອຢູ່ກຳປັ່ນລົບມົສກະວາ (Moskva) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາຍອມຈຳນົນ. ຢູເຄຣນໄດ້ເຮັດສະແຕມທີ່ລະນຶກເຖິງການຄັດຄ້ານ ຂອງທະຫານເຫລົ່ານັ້ນ.
ຣັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມເກາະດັ່ງກ່າວ ເປັນເວລາຫຼາຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການເຮັດສົງຄາມ ຈົນກວ່າຢູເຄຣນຍຶດເອົາເກາະດັ່ງກ່າວ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຣັດເຊຍໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຕົນໄດ້ຖອນອອກໄປເພື່ອສະແດງທ່າທີທີ່ມີຄວາມຫວັງດີ.
ທະຫານຢູເຄຣນໄດ້ປັກທຸງຊາດຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ໃກ້ກັບຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກອາຄານທີ່ຖືກທຳລາຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານແອນດຣີ ເຢີມາກ (Andriy Yermak) ຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫຍ່ຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ຫ້ວງເວລາແບບນີ້ ຈະເປັນຫ້ວງເວລາອັນນຶ່ງທີ່ຈະມີການເຮັດລຶ້ມຄືນ ທົ່ວຢູເຄຣນໃນຫຼາຍເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້.
ທ່ານຂຽນໃນເທເລແກຣມ (Telegram) ວ່າ "ທຸງຊາດຂອງຢູເຄຣນ ຢູ່ເທິງ ເກາະງູ." "ຢູ່ຂ້າງຫນ້າຂອງພວກເຮົາຈະມີວິດີໂອແບບນີ້ຫຼາຍອັນ ຈາກເມືອງ ຕ່າງໆ ຂອງຢູເຄຣນທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຍຶດຄອງຊົ່ວຄາວ."
ແຕ່ໂຄສົກຫ້ອງການປົກຄອງຂົງເຂດໂອແດັສຊາ, ທ່ານເຊີຮີ ແບຣັດຊຸກ (Serhiy Bratchuk) ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍໃສ່ພວກໄປຢູ່ໃໝ່ຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ທ່າເຮືອຂອງຕົນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເວລາທີ່ການສູ້ລົບກັນຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ຍັງສືບຕໍ່ໄປຢູ່ນີ້ ທ່ານປູຕິນ ກໍໄດ້ກ່າວຫາບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກວ່າໃຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນຢູເຄຣນເຮັດໃຫ້ສົງຄາມຍືດເຍື້ອອອກໄປ ໂດຍການສືບຕໍ່ສົ່ງກຳລັງອາວຸດໃຫ້ແກ່ກີຢິບ.