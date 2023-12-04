ຢູເຄຣນສືບສວນ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ກອງກຳລັງຣັດເຊຍ ຍິງທະຫານຢູເຄຣນ ທີ່ຍອມຈຳນົນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ເປີດການສືບສວນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຕໍ່ການກ່າວຫາວ່າ ກອງກຳລັງຣັດເຊຍ ໄດ້ສັງຫານທະຫານຢູເຄຣນ ທີ່ຍອມຈຳນົນ ຫລັງຈາກໄດ້ມີ ຮູບພາບໃນສື່ສັງຄົມຕ່າງໆ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຊາຍນນຸ່ງເຄື່ອງແບບສອງຄົນ ໄດ້ຖືກຍິງໃນໄລຍະໃກ້ ຫລັງຈາກໄດ້ອອກມາຈາກຂຸມທີ່ຫຼົບຢູ່.
"ວິດີໂອດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຸ່ມຄົນນຸ່ງເຄື່ອງແບບຂອງຣັດເຊຍ ຍິງປືນໃນໄລຍະໃກ້ ໃສ່ສອງນັກລົບທີ່ບໍ່ມີອາວຸດ ຢູ່ໃນເຄື່ອງແບບຂອງກອງກໍາລັງຢູເຄຣນ ທີ່ກຳລັງມອບໂຕ," ຫ້ອງການໄອຍະການ ກ່າວໃນການລາຍງານປະຈຳວັນອາທິດ ໃນແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram.
ວິດີໂອດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປາກົດອອກມາຄັ້ງທໍາອິດ ໃນວັນເສົາ ທາງ DeepState, ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງທາງສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ລາຍງານເລື້ອງສົງຄາມ. ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທະຫານທີ່ຍອມຈໍານົນແລ້ວ, ເຊິ່ງນຶ່ງໃນພວກເຂົາ ຍົກມືຂຶ້ນ, ຍ່າງອອກໄປບ່ອນທີ່ປືນໄດ້ຊີ້ໄປໃສ່ ແລະນອນຮາບລົງກັບພື້ນດິນ ກ່ອນທີ່ກອງທັບຣັດເຊຍກຸ່ມນຶ່ງ ຈະເປີດສາກຍິງ. ຍັງບໍ່ທັນມີການຕອບໂຕ້ຈາກຣັດເຊຍກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງກ່າວ.
ມັນບໍ່ສາມາດກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວິດີໂອ ຫຼືສະຖານະການ ທີ່ມັນຖືກຖ່າຍ ໄດ້ໃນທັນທີ, ແລະມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃດ. ຖ້າເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ມັນຈະເປັນອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ, ອີງຕາມຫ້ອງການໄອຍະການສູງສຸດຂອງຢູເຄຣນ.