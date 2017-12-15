ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຕໍ່ອາຍຸ ການລົງໂທດ ທາງເສດຖະກິດ ຕໍ່ຣັດເຊຍ

ບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ຕໍ່ອາຍຸການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຢ່າງໜັກ ຕໍ່ຣັດເຊຍອອກໄປຕື່ມອີກ ຍ້ອນບົດບາດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນພາກ
ຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ
ສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ຈະຕໍ່ອາຍຸການລົງໂທດໃນປັດຈຸບັນອອກໄປ ຕໍ່ມົສກູ ຈົນເຖິງ
ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2018. ປະທານສະພາຢູໂຣບ ທ່ານດໍໂນລ ທາສ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ
ລົງທາງ Twitter ວ່າ “ຢູໂຣບມີຄວາມສາມັກຄີກັນ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ອາຍຸດໃນລົງໂທດ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ຣັດເຊຍ.”
ການລົງໂທດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ແນໃສ່ເປົ້າໝາຍການເງິນ ພະລັງງານ ແລະອຸດສາຫະກຳ
ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະຈຳກັດການເຂົ້າຫາຂອງຣັດເຊຍໃນຕະຫລາດຢູໂຣບ ທີ່ໄດ້ວາງ
ໄວ້ເທື່ອທຳອິດ ໃນລະດູຮ້ອນປີ 2014 ຫລັງຈາກຣັດເຊຍໄດ້ ພະໜວກຫຼືຮວມເອົາ
ແຫລມຄຣາຍເມຍຂອງຢູເຄຣນ ເຂົ້າເປັນດິນແດນຂອງຕົນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ອາຍຸຕື່ມໃນ
ທຸກໆຫົກເດືອນແຕ່ນັ້ນມາ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານເປໂຕຣ ໂປໂຣເຊັນໂກ ຍິນດີຕໍ່ການຕໍ່ອາຍຸດັ່ງ ກ່າວນີ້.
ປະທານາທິບໍດີ ໂປໂຣເຊັນໂກ ໄດ້ຂຽນຢູ່ໜ້າເຟສບຸກທາງການຂອງທ່ານວ່າ “ມັນມີ
ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງ ໂດຍບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະຫະພາບຢູ
ໂຣບເພື່ອດຳເນີນການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຕໍ່ຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ລະເມີດເຂດນ້ຳແດນ
ດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຢູເຄຣນ ແລະຄວາມບໍ່ພໍໃຈທີ່ຈະຢຸດການຮຸກຮານຕໍ່ປະເທດ
ຂອງພວກເຮົາ.”
ສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ຕັ້ງເງື່ນອໄຂການຍົກເລີກການລົງໂທດຕໍ່ມົສູກ ໃສ່ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບມິງສ໌ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງຢ່າງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ
ແລະທັງສອງຝ່າຍ ຖອນອາວຸດໜັກ ອອກຈາກເຂດແນວໜ້າ ໃນພາກຕາເວັນອອກ
ຂອງຢູເຄຣນ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2014 ແລະໄດ້ແກ້ ໄຂຕື່ມອີກໃນຕົ້ນ
ປີ 2015 ນັ້ນ ໄດ້ມີການລ່ວງລະເມີດເກືອບແຕ່ລະມື້.
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