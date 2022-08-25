ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ເອີ້ນສົງຄາມດົນ 6 ເດືອນຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານວ່າ “ບ້າ” ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂລກມີຜົນປະໂຫຍດໃນຄວາມປອດໄພຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນຄົບຮອບການປະກາດເອກະລາດຂອງ ຢູເຄຣນ 31 ປີຈາກອະດີດສະຫະພາບ ໂຊຫວຽດ ວ່າ “ມື້ນີ້, ປະເທດຂອງພວກເຮົາສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນປະກາດເອກະລາດ, ແລະ ຕອນນີ້ພວກທ່ານທຸກຄົນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າໂລກໄດ້ເພິ່ງພາອາໄສຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງພວກເຮົາຫຼາຍຊ່ຳໃດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອວ່າ “ມັນແມ່ນເຂດແດນຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ອະນາຄົດຂອງໂລກໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈວ່າພວກເຮົາຈະມີອະນາຄົດເລີຍຫຼືບໍ່. ນີ້ກໍຍັງຖືກຕັດສິນຢູ່ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍ ເຊັ່ນກັນ ແລະ ໃນທ່າເຮືອແຄມທະເລຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພາກພື້ນດອນບາສ ແບະ ໃນແຫຼມໄຄຣເມຍ. ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຄວາມປອດໄພຂອງພວກທ່ານ.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມການບຸກລຸກຂອງເຂົາເຈົ້າເມື່ອຫົກເດືອນທີ່ຜ່ານມາພໍດີ, ດ້ວຍການຖິ້ມລະເບີດໃສ່ເມືອງຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ, ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍພັນຄົນ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພດ້ານນິວເຄລຍ. ຜົນກະທົບຂອງສົງຄາມນັ້ນຍັງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ລາຄາອາຫານ, ຝຸ່ນ ແລະ ພະລັງງານສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂຄງການອາຫານໂລກເວົ້າວ່າ ອີກ 47 ລ້ານຄົນແມ່ນອິດຫິວຢ່າງຮຸນແຮງຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງສົງຄາມ.
ທ່ານ ເຊເລນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແມ່ນກະທັ້ງດຽວນີ້ໃນສັດຕະວັດທີ 21, ເຈົ້າຍັງຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍສິບລ້ານຄົນໃນປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັບຈາກຄວາມອຶດຫິວທຽມ, ເຊິ່ງແມ່ນອັນທີ່ຖືກເຮັດຂຶ້ນມາ, ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍປະເທດນຶ່ງດ້ວຍການຮຸກຮານທີ່ບ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ກ່ອນສົງຄາມດັ່ງກ່າວ, ຝ່າຍກະສິກຳຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຜະລິດອາຫານພຽງພໍເພື່ອລ້ຽງປະຊາຊົນ 400 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ, ອາຫານປະເພດເມັດຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານໂຕນ ແມ່ນໄດ້ຄ້າງຄາຢູ່ໃນສາງ ແລະ ເທິງເຮືອກຳປັ່ນ ທີ່ຖືກກີດກັ້ນໂດຍ ຣັດເຊຍ ໃນທະເລດຳ.
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຖືກເຊັນໃນນະຄອນ ອິສຕານບູລ, ປະເທດ ເທີກີ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ອຍຜະລິດຕະພັນຈຳນວນນຶ່ງ, ດ້ວຍອາຫານປະເພດເມັດເກືອບ 770,000 ໂຕນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອາຫານອື່ນໆຖືກຂົນອອກຈາກທ່າເຮືອສາມແຫ່ງຂອງ ຢູເຄຣນ, ແຕ່ມັນເປັນພຽງສ່ວນນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໄປເຖິງຕະຫຼາດສາກົນ.