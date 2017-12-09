ຢູເຄຣນ ຈັບອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ຈໍເຈຍ ທ່ານຊາກາສວີລີ ຄືນອີກ

ຕຳຫລວດຢູເຄຣນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ຈັບອະດີດປະທານາທິບໍດີຈໍເຈຍ ທ່ານມີຄາຍລ໌
ຊາກາສວີລີ ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕ ຈາກການຄຸມຂັງຂອງຕຳຫລວດ ໃນຕົ້ນອາ
ທິດນີ້ ໂດຍບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ.
ບັນດາໄອຍະການກ່າວວ່າ ຕຳຫລວດໄດ້ຈັບທ່ານ ຊາກາສວີລີ ຢູ່ນະຄອນກີຢິບ ແລະຄຸມ
ຕົວທ່ານໄວ້ຢູ່ບ່ອນກັກຂັງຊົ່ວຄາວ. ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫລາຍຮ້ອຍຄົນພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນ
ຢູ່ນອກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້. ໂດຍພາກັນຮ້ອງໂຮຂຶ້ນວ່າ
“ໜ້າລະອາຍ.”
ການຈັບກຸມນີ້ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວຫລ້າສຸດ ໃນການຂັດແຍ້ງ ທີ່ມີມາດົນນານ ລະຫວ່າງ
ທ່ານຊາກາສວີລີ ແລະປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານເປໂຕຣ ໂປໂຣເຊັນໂກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້
ການອຸບປະຖຳທ່ານມາຄັ້ງນຶ່ງ.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ທ່ານຊາກາສວີລີ ໄດ້ປິນຂຶ້ນໄປຫລັງຄາເພື່ອຫລີກລ່ຽງການຈັບ ກຸມໂດຍ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດ ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຫລົບໜີອອກຈາກລົດຕູ້ຕຳຫລວດໂດຍພວກປະທ້ວງ ທ່າມກາງການປະທະ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ.
ທ່ານຊາກາສວີລີ ໄດ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງເຂດ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນໃນປີ 2015 ດ້ວຍການເຊີນຂອງປະທານາທິບໍດີ ເປໂຣເຊັນໂກ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ບຸກຄົນທັງສອງຕໍ່ມາໄດ້ເກີດການ
ຂັດແຍ້ງກັນ ໂດຍທີ່ທ່ານຊາກາສວີລີ ກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີວ່າ ສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົດທ່ານອອກຈາກໜ້າທີ່.
ທ່ານໄມເກີລ ໂບຊິເອິສກິວ ນັກວິເຄາະກິດຈະການໂລກ ແລະອະດີດໂຄສົກ ຂອງອົງການ
ໂອແອສຊີອີ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພາສາຢູເຄຣນວ່າ ເຫດການໃນອາທິດນີ້ ກຳລັງນຳພາປະເທດດັ່ງກ່າວໄປສູ່ຈຸດອັນຕະລາຍ.
ທ່ານໂບຊິເອີສກິວ ກ່າວວ່າ “ດ້ວຍການປະຕິບັດຢ່າງແຮງ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໂດຍລັດຖະບານທ່ານໂປໂຣເຊັນໂກ ປາກົດວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ໄປເຖິງຈຸດອັນຕະ ລາຍ. ໄຊຊະນະ
ແລະຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງແມແດນ ໄດ້ກີດກັ້ນໂດຍອຳນາດ ພະລັງສໍ້ລາດ ແລະທ່ານເປ
ໂຣເຊັນໂກ ກຳລັງສະແດງຕົນເອງເປັນຝ່າຍອ່ອນແອ.”
ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ “ຊາກາສວີລີຖືກຈັບໃນແລງມື້ນີ້ ມີແຕ່ຈະຮັບໃຊ້ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ ເກີີດແປວ
ໄຟແຫ່ງພໍໃຈ.”
ທ່ານຊາກາສວີລີ ກ້າວເຂົ້າສູ່ວົງການເມືອງຢູ່ໃນຈໍເຈຍ ຊຶ່ງເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງ
ທ່ານ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຊ່ວຍບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ້ອງລາອອກ ໃນລະຫວ່າງ
ການປະຕິວັດດອກກຸຫລາບ ປີ 2003. ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ
ຈໍເຈຍ ເປັນເວລານຶ່ງທົດສະວັດ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕົກຈາກອຳນາດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ