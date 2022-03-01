ການຂັດແຍ້ງກັນທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຢູ່ໃນຢູເຄຣນ. ການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ຍັງຄຸກຄາມຢູ່. ແລະດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາ, ເສດຖະກິດມີແນວໂນ້ມ ທີ່ຈະເປັນຫົວຂໍ້ ຄອບງໍາຄຳຖະແຫລງຕໍ່ສະພາ ແລະປະເທດຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ການກ່າວຄຳຖະແຫລງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນແມ່ນຈຸດເດັ່ນຂອງຖ້ອຍຄຳເວົ້າໃນປີນຶ່ງໆ ສຳລັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ແລະທ່ານໄບເດັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງໄປຈາກນັ້ນ. ແຕ່ການກ່າວຄຳຖະແຫລງຕໍ່ສະພາ ແລະປະເທດຊາດໃນປີນີ້—ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານໄບເດັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານເຄີຍໄດ້ກ່າວຄຳຖະແຫລງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງລັດຖະສະພາ ກ່ອນໜ້ານີ້ກໍຕາມ, ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ.
ຂະນະທີ່ເນັ້ນໜັກເຖິງສະພາບການນັ້ນ, ຕຳຫຼວດຫໍລັດຖະສະພາກ່າວໃນວັນ ອາທິດຜ່ານມາວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລະມັດລະວັງເປັນພິເສດຢູ່ບ່ອນທີ່ເພິ່ນຈະກ່າວຄຳຖະແຫລງນັ້ນ.
"ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະໂດຍສົມທົບກັບອົງການສືບລັບ ສະຫະລັດ, ແຜນການໄດ້ຖືກອະນຸມັດໃຫ້ຕັ້ງຮົ້ວຢູ່ເຂດໃນອ້ອມຮອບອາຄານຫໍລັດຖະສະພາສໍາລັບເປັນບ່ອນກ່າວຄຳຖະແຫລງຕໍ່ສະພາ ແລະປະເທດຊາດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຫົວໜ້າຕໍາຫຼວດຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ, ທ່ານທອມ ແມນເຈີ (Tom Manger). ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ຮ້ອງຂໍການສະ ຫນັບສະຫນູນຈາກອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍພາຍນອກຕະຫລອດທັງກອງ ກໍາລັງພິທັກແຫ່ງຊາດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອການປ້ອງກັນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ ພວກເຮົາ."
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ຈະສຸມໃສ່ ສີ່ບູລິມະສິດດ້ານເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດຄື: ການເພີ່ມທະວີການຜະລິດໃນສະຫະລັດ ແລະການເສີມຂະຫຍາຍຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ; ປະຕິບັດງານເພື່ອຫາທາງ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າຫຼຸດລົງ; ຊຸກຍູ້ການແຂ່ງຂັນທີ່ຍຸຕິທຳເພື່ອປົກປ້ອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ; ແລະການກຳຈັດສິ່ງທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການໄດ້ວຽກງານທີ່ມີເງິນເດືອນດີ.
ສ່ວນເລື້ອງວິກິດການໃນຢູເຄຣນນັ້ນ ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນຈະປຶກ ສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ແລະກ່ຽວກັບທັດສະນະຂອງທ່ານຕໍ່ໂລກທີ່ກ້ວາງກວ່ານັ້ນອີກ. ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ, ທ່ານນາງເຈນ ຊາກີ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນຈະເວົ້າເຖິງວິກິດການ ໃນຢູເຄຣນຢູ່ໃນຫຼາຍດ້ານ.
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