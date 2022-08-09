ເຮືອບັນທຸກສິນຄ້າລຳທຳອິດ ທີ່ຈະໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍ ຫຼັງຈາກ ອອກເດີນທາງຈາກຢູເຄຣນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງມົສກູ ແລະກີຢິບ ໄດ້ ເຂົ້າຈອດໃນເທີກີ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ອີງຕາມກີຢິບກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ການຈັດສົ່ງ ສິນຄ້າຕ້ອງໄປເຖິງເລບານອນນັ້ນ ຖືກລາຍງານວ່າມີຄວາມຊັກຊ້າ.
ຢູເຄຣນເຊິ່ງເປັນນຶ່ງ ໃນບັນດາຜູ້ສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງໂລກໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ ຢຸດເຊົາການຈັດສົ່ງເກືອບທັງໝົດ ຫຼັງຈາກການບຸກ ລຸກຂອງຣັດເຊຍ, ແຕ່ວ່າ ການສົ່ງອອກທາງທະເລດຳ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເລີ່ມ ດຳເນີນງານຄືນໃໝ່ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຊ່ວຍເຈລະຈາໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເທີກີ.
ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າຂອງເທີກີ—ກຳປັ່ນໂພລາແນັດ (Polarnet) — ທີ່ໄດ້ໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍຂອງຕົນ ໄດ້ອອກຈາກທ່າເຮືອ ຊໍໂນມອສຄ໌ (Chornomorsk) ຂອງຢູເຄຣນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍໄດ້ບັນທຸກສາລີ 12,000 ໂຕນ.
ກີຢິບກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນໄດ້ໄປຮອດເທີກີຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍສູນປະສານງານຮ່ວມຫລື JCC ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ອິສຕັນບູນຕາມຂໍ້ຕົກ ລົງສາກົນທີ່ໄດ້ເຊັນກັນໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
"ການທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຄັ້ງທໍາອິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ‘ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານອາຫານປະເພດເມັດມີ ຄວາມ ຫມາຍວ່າ ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີ ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງໃນອະນາຄົດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໂອເລັກຊານເດີ ກູບຣາກັອຟ (Oleksandr Kubrakov) ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງ.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງກຳປັ່ນ, ແຕ່ເວັບໄຊທ໌ nkojfinder.com ໄດ້ໃຫ້ສະ ຖານທີ່ຂອງຕົນເປັນທ່າເຮືອເດີຣິນສ໌ (Derince), ປະເທດເທີກີ.
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເທີກີ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປິດລ້ອມທ່າກຳປັ່ນໂດຍຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນນັ້ນສິ້ນສຸດລົງ ແລະກຳນົດໃຫ້ເຂົ້າເບລ ແລະອາຫານເມັດປະເພດອື່ນ ຫຼາຍລ້ານໂຕນ ເລີ່ມຕົ້ນໄຫຼອອກຈາກເລົ້າ ຫລື ຖັງເກັບອາຫານປະເພດເມັດ ແລະອອກຈາກທ່າເຮືອໄປ.
ເຮືອຣາໂຊນີ (Razoni) ເປັນເຮືອລໍາທໍາອິດທີ່ອອກຈາກຢູເຄຣນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ ຕົກລົງທີ່ວ່ານັ້ນ.
ມັນໄດ້ອອກຈາກທ່າເຮືອໂອແດສຊາໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ ໂດຍໄດ້ບັນທຸກສາລີ 26,000 ໂຕນ ແລະຄາດວ່າ ຈະຢູ່ທີ່ເມືອງທຣີໂປລີ ໃນເລບານອນໃນທ້າຍອາ ທິດນີ້ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນໄປຮອດຈຸດຫມາຍປາຍທາງເທື່ອ.
ສະຖານທູດຢູເຄຣນໃນເລບານອນໄດ້ອະທິບາຍໃນສື່ສັງຄົມວ່າ ການຂົນສົ່ງໄດ້ ຖືກຊັກຊ້າຫຼັງຈາກຜູ້ຊື້ຜູ້ທຳອິດ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາການຈັດສົ່ງສິນຄ້ານັ້ນ, ໂດຍອ້າງວ່າມີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຊ້າໄປຫ້າເດືອນ.