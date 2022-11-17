ນາຍພົນຄົນສຳຄັນຂອງສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ໂອກາດໃນການທີ່ຢູເຄຣນຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທາງດ້ານທະຫານຢ່າງເຕັມທີ່ ຖ້າມີ ກໍບໍ່ສູງປານໃດ ໂດຍເຕືອນວ່າຣັດເຊຍຍັງມີອຳນາດໃນການສູ້ລົບທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ທັງໆທີ່ໄດ້ຮັບພ່າຍແພ້ໃນສະໜາມລົບ ນັບແຕ່ເລີ້ມມີການຮຸກຮານ ໃນເດືອນກຸມພາຕົ້ນປີນີ້.
ຢູເຄຣນໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະສືບຕໍ່ກົດດັນທີ່ຫານຣັດເຊຍ ຈົນກວ່າຕົນຈະສາມາດຢຶດຄືນດິນແດນທີ່ຖືກຢຶດຄອງທັງໝົດ. ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາເມືອງເຄີຊອນ ຫົວເມືອງຍຸດທະສາດໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄວາມຫວັງໄປໃນທາງທີ່ດີ ກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບຢູເຄຣນໂດຍທົ່ວໄປ ໃນຂະນະທີ່ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູໜາວຢູ່ນີ້.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ນາຍພົນມາກ ມີລລີ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ.
“ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງກອງທັບຢູເຄຣນ ທີ່ໝາຍເຖິງການຂັບໄລ່ຣັດເຊຍອອກຈາກປະເທດຢູເຄຣນທັງໝົດທີ່ຮວມທັງແຫຼມໄຄຣເມຍ ທີ່ພວກເຂົາອ້າງເອົານັ້ນ ຊຶ່ງບາງທີອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ນັ້ນ ແມ່ນມີບໍ່ສູງ ປານໃດ ໃນດ້ານການທະຫານແລ້ວ” ນາຍພົນມີລລີ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມ ນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ.
“ໃນທາງດ້ານການເມືອງນັ້ນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການແກ້ໄຂທາງດ້ານການເມືອງ ບ່ອນທີ່ ທາງດ້ານການເມືອງ ຣັດເຊຍຖອນກຳລັງອອກໄປ. ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ເວລານີ້ ກຳລັງຮັບພາລະຢູ່.”
ທ່ານມິລລີກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຢູເຄຣນໃນການປ້ອງກັນໂຕ ຕາບໃດທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່ ຊຶ່ງຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄຳເວົ້າ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນພິທີດຽວກັນນີ້.
ທ່ານມິລລີ ແລະທ່ານອອສຕິນໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກການພົບປະກັນທາງອອນລາຍນ໌ລະຫວ່າງບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫຼາຍສິບທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການທະຫານແກ່ຢູເຄຣນຫຼາຍໆພັນລ້ານໂດລາ ທາງດ້ານອາວຸດ ຕະຫຼອດທັງການຝຶກແອບ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະດ້ານສືບລັບ.
“ຢູເຄຣນຈະສືບຕໍ່ດຳລົງຄົງຢູ່. ຢູເຄຣນຈະບໍ່ຍອມຖອຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມິລລີ ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຢູເຄຣນແມ່ນປະເທດທີ່ເສລີ “ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນເສລີໄວ້ຕໍ່ໄປ.”