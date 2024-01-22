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ຣັດເຊຍ ຕື່ນຕົວ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງຂອງຢູເຄຣນ 

  • ວີໂອເອ
ຊາກຫັກພັງ ແລະສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າແມ່ນສົບທີ່ຖືກປົກໄວ້ ໄດ້ຖືກເຫັນຢູ່ຕະຫຼາດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເຂດໂດເນັດ ຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຢຶດຄອງໂດຍຣັດເຊຍ, ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2024, ລຸນຫຼັງສິ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີທ້ອງຖິ່ນຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ເປັນການໂຈມຕີທາງທະຫານຂອງຢູເຄຣນ.
ຊາກຫັກພັງ ແລະສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າແມ່ນສົບທີ່ຖືກປົກໄວ້ ໄດ້ຖືກເຫັນຢູ່ຕະຫຼາດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເຂດໂດເນັດ ຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຢຶດຄອງໂດຍຣັດເຊຍ, ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2024, ລຸນຫຼັງສິ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີທ້ອງຖິ່ນຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ເປັນການໂຈມຕີທາງທະຫານຂອງຢູເຄຣນ.

ມີຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດຫຼາຍສິບຄົນ ​ແລະໄດ້ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ອີກຈໍານວນຫຼາຍ, ​ເຊິ່ງໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ເດັກນ້ອຍ​ສອງ​ຄົນ, ​ໃນ​ເວລາທີ່ຕະຫຼາດທີ່​ແອ​ອັດ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຄົນແຫ່ງນຶ່ງ ​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ ​ຢູ່​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງ​ ຂອງ​ເມືອງ ໂດເນັດ (Donetsk) ທີ່​ຢືດຄອງ​ໂດຍຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ເຂດ ທີ່​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້.

ຣັດ​ເຊຍໄດ້ກ່າວ​ໂທດ​ໃສ່​ຢູເຄຣນ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ທີ່ເມືອງທິກສະຕີລຊິກ (Tekstilshchik), ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ລະບຸວ່າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູເສຍຊີວິດ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 27 ຄົນ ​ແລະ​ບາດ​ເຈັບ​ອີກ 25 ຄົນ. ຢູ​ເຄຣນ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ການ​ກ່າວອ້າງຂອງຣັດ​ເຊຍ​ ຍັງ​ບໍ່​ສາມາດ​ຢືນ ຢັນ​ໄດ້​ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ​ ໂດຍ​ອົງການ​ຂ່າວ ເອພີ.

ຫົວໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຈາກຣັດ​ເຊຍ, ທ່ານ ເດນິສ ຟູຊີລິນ (Denis Pushilin) ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈມຕີ ໂດຍ​ປືນ​ໃຫຍ່​ຂະໜາດ 155 ມມ ​ແລະ 152 ມມ, ​ແລະ​ລູກ​ປືນ​ໃຫຍ່ ຖືກຍິງ​ຈາກ​ທິດ​ທາງຂອງ​ເມືອງ ຄູຣາໂຄບ (Kurakhove) ​ແລະ ຄຣັສໂນໂຮຣິຟກາ (Krasnohorivka) ​ໄປ​ທາງ​ທິດຕາ​ເວັນ​ຕົກ. ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ ໜ່ວຍງານສຸກ​ເສີນ ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ບ່ອນ​ເກີດ​ເຫດຕໍ່ໄປ.

ຮູບຖ່າຍ ແລະວິດີໂອຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌ ທີ່ຖ່າຍຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ຄົນທີ່ຮ້ອງໄຫ້, ເຊິ່ງບາງຄົນບອກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍຍາດພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າໄປ, ແລະສົບວາງຢູ່ເທິງຫິມະທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເລືອດ ຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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