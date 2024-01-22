ຣັດເຊຍ ຕື່ນຕົວ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງຂອງຢູເຄຣນ 

ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍສິບຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຈໍານວນຫຼາຍ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍສອງຄົນ, ໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດທີ່ແອອັດໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນແຫ່ງນຶ່ງ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ຢູ່ເຂດຊານເມືອງ ຂອງເມືອງ ໂດເນັດ (Donetsk) ທີ່ຢືດຄອງໂດຍຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ປົກຄອງເຂດ ທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຣັດເຊຍ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວໂທດໃສ່ຢູເຄຣນ ໃນການໂຈມຕີ ທີ່ເມືອງທິກສະຕີລຊິກ (Tekstilshchik), ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ລະບຸວ່າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູເສຍຊີວິດຢ່າງນ້ອຍ 27 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 25 ຄົນ. ຢູເຄຣນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ແລະການກ່າວອ້າງຂອງຣັດເຊຍ ຍັງບໍ່ສາມາດຢືນ ຢັນໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ໂດຍອົງການຂ່າວ ເອພີ.
ຫົວໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກຣັດເຊຍ, ທ່ານ ເດນິສ ຟູຊີລິນ (Denis Pushilin) ກ່າວວ່າ ເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ໂດຍປືນໃຫຍ່ຂະໜາດ 155 ມມ ແລະ 152 ມມ, ແລະລູກປືນໃຫຍ່ ຖືກຍິງຈາກທິດທາງຂອງເມືອງ ຄູຣາໂຄບ (Kurakhove) ແລະ ຄຣັສໂນໂຮຣິຟກາ (Krasnohorivka) ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ. ທ່ານຍັງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ໜ່ວຍງານສຸກເສີນ ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດຕໍ່ໄປ.
ຮູບຖ່າຍ ແລະວິດີໂອຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌ ທີ່ຖ່າຍຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ຄົນທີ່ຮ້ອງໄຫ້, ເຊິ່ງບາງຄົນບອກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍຍາດພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າໄປ, ແລະສົບວາງຢູ່ເທິງຫິມະທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເລືອດ ຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນ.
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