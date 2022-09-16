ຂຸມຝັງສົບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບັນຈຸ 440 ກວ່າສົບໄດ້ຖືກພົບເຫັນທີ່ເມືອງອີຊຽມ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຢູເຄຣນ ບ່ອນທີ່ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ຖອຍອອກໄປໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານເຊີຮີ ໂບລດີນອບ ຫົວໜ້າສືບສວນຂອງຕຳຫຼວດໃນເຂດເມືອງຄາກີບ ກ່າວຕໍ່ອົງຂ່າວສກາຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງຣອຍເຕີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນນຶ່ງໃນຂຸມຝັງສົບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນເມືອງທີ່ຫາກໍຖືກປົດປ່ອຍ ຊຶ່ງມີ 440 ສົບໄດ້ຖືກຝັງຢູ່ໃນບ່ອນດຽວກັນ. ບາງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນລູກປືນໃຫຍ່ຕົກໃສ່ ແລະບາງຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນການໂຈມຕີທາງອາກາດ.”
ການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂອງຢູເຄຣນໄດ້ຂັບໄລ່ທະຫານຣັດເຊຍໃຫ້ຖອຍອອກໄປຈາກເຂດດັ່ງກ່າວໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວ. ຣັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຢຶດຄອງຫົວເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຄາກີບ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍທີ່ຖອຍອອກໄປໄດ້ປະລູກປືນໃຫຍ່ແລະອຸບປະກອນທາງທະຫານໄວ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ໃນເວລານີ້ ຣອຍເຕີ້ຍັງບໍ່ສາມາດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການກ່າວອ້າງຂອງຝ່າຍຢູເຄຣນເທື່ອ ແລະກໍຍັງບໍ່ທັນມີການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆຈາກຝ່າຍຣັດເຊຍກ່ຽວກັບການກ່າວອ້າງທີ່ວ່ານີ້.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫົວເມືອງທີ່ຢຶດຄືນມາໄດ້ໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາ ກ່າວວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ການຄົ້ນພົບທີ່ເມືອງອີຊຽມແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ເມືອງບູຊາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງການຮຸກຮານໂດຍຣັດເຊຍ ເມື່ອປາຍເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານເຊເລນສກີກ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສທາງວີດີໂອ ໃນຕອນແລງຂອງວັນພະຫັດນີ້ວ່າ “ຣັດເຊຍແມ່ນປະແຕ່ຄວາມຕາຍໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງພວກເຂົາໃນທຸກໆບ່ອນແລະຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານຈະນຳຂໍ້ມູນອອກເຜີຍແຜ່ເພີ້ມຕື່ມກ່ຽວກັບຂຸມຝັງສົບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເມືອງອີຊຽມ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ຢູເຄຣນແລະພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ໄດ້ກ່າວຫາກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພົນລະເຮືອນ ຫຼືກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມໃດໆ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາວຸດແກ່ຢູເຄຣນຕື່ມອີກ 600 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງທີ 21 ທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຕ້ອງໄດ້ນຳເອົາອາວຸດແລະອຸບປະກອນຕ່າງໆຈາກສາງຂອງຕົນສົ່ງໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທຳນຽບຂາວ.