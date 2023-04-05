ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດ ຊ່ອຍໃຫ້ຢູເຄຣນສາມາດເກັບກູ້ ແລະ ທຳລາຍທາດລະເບີດໄດ້ 530 ກວ່າໜ່ວຍ ອອກໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນຂອງຕົນ ໃນປີກາຍນີ້, ແຕ່ວ່າ ຢູເຄຣນກໍຍັງມີດິນແດນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍລະເບີດຝັງດິນ, ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະວັດຖຸລະເບີດທີ່ວາງໃສ່ບ່ອນຕ່າງໆ ຊຶ່ງເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ, ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ 60 ກວ່າປະເທດເພື່ອທຳລາຍລະເບີດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະອາວຸດທຳມະດາປະເພດອື່ນ, ໂດຍທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຫລາຍທີ່ສຸດໃນປີງົບປະມານ 2022 ໃນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 91 ລ້ານໂດລາ.
ລັດຖະບານຢູເຄຣນຄາດຄະເນວ່າ 160,000 ກິໂລຕາແມັດຂອງດິນແດນຕົນມີ ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກການລະເບີດ ເຊິ່ງເປັນດິນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ກວ່າອອສເຕຣຍ ເກືອບຮອດ 2 ເທົ່າ - ແລະກ່າວວ່າ ປະມານ 10 ເປີເຊັນ ຂອງເນື້ອທີ່ກະສິ ກຳຂອງປະເທດ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີອັນຕະລາຍຫລາຍເກີນໄປທີ່ຈະປູກຝັງໄດ້.
"ການບຸກລຸກທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ວິກິດການອາຫານໂລກ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ," ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ເພື່ອຈະຍ່າງຢູ່ໂລກໂດຍມີຄວາມປອດໄພ," ຊຶ່ງເປັນບົດຂຽນຮ່ວມກັບສູນກາງໃນການເຮັດໃຫ້ມີສະ ຖຽນລະພາບ ແລະການຟື້ນຟູສາກົນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຈມສ໌ ເມດິສັນໃນລັດເວີຈີເນຍ.