ຢູເຄຣນ ແລະ ກອງທຶນສາກົນໄດ້ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການກູ້ຢືມເງິນ ສິບຫ້າພັນຫົກຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຄ້ຳຊູການເງິນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຍ້ອນການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມໂດຍການຮັບປະກັນບັນດາພັນທະມິດວ່າ ຢູເຄຣນ ແມ່ນກຳລັງສະແຫວງຫານະໂຍບາຍເສດຖະກິດທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ຕໍ່ສູ້ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ກະຊວງການເງິນຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ໂຄງການທີ່ວ່ານັ້ນຈະ “ຊ່ວຍປຸກລະດົມການຈັດຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມສາກົນຂອງ ຢູເຄຣນ, ພ້ອມກັບເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເງິນມະຫາພາກ ແລະ ຮັບປະກັນເສັ້ນທາງໄປສູ່ການສ້າງສາງຄືນຫຼັງສົງຄາມ ຫຼັງຈາກໄຊຊະນະຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານຜູ້ຮຸກຮານ.”
ໂຄງການເງິນກູ້ຢືມທີ່ວ່ານັ້ນຈະດຳເນີນເປັນເວລາສີ່ປີ, ດ້ວຍ 12 ເດືອນ ຫາ 18 ເດືອນທຳອິດຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ຖົມການຂາດດຸນດ້ານງົບປະມານຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນເພື່ອພິມເງິນສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍ, ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງກອງທຶນສາກົນເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ. ການພິມເງິນເພື່ອເປັນທຶນໃຫ້ແກ່ເບ້ຍບຳນານຂອງປະຊາຊົນ, ເງິນເດືອນລັດ ແລະ ການບໍລິການພື້ນຖານຕ່າງໆສາມາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ ໂດຍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນບໍ່ໝັ້ນຄົງ.
ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງໂຄງການຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ຈະເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຄືນຫຼັງສົງຄາມ.
ຂໍ້ຕົກລົງກອງທຶນສາກົນແມ່ນຄາດວ່າຈະນຳເອົາເງິນມາໃຫ້ ຢູເຄຣນ ເພີ່ມເຕີມເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖານຕ່າງໆໃຫ້ລັດຖະບານທີ່ອາດເປັນຜູ້ບໍລິຈາກ, ລວມທັງໃນກຸ່ມເຈັດປະເທດປະຊາທິປະໄຕທີ່ສຳຄັນ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ, ທີ່ລັດຖະບານຂອງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນກຳລັງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍເສດຖະກິດທີ່ດີ.
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຍັງຕ້ອງການການອະນຸມັດຈາກຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງກອງທຶນສາກົນ, “ແມ່ນຄາດວ່າຈະຊ່ວຍລະດົມເງິນສຳປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ຈາກບັນດາຜູ້ບໍລິຈາກສາກົນຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງໂຄງການ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ແກວິນ ເກຣ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂອງກອງທຶນສາກົນທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບ ຢູເຄຣນ, ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.