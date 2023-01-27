ຣັດເຊຍເລີ້ມທຳການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຮອບໃໝ່ ຕໍ່ຫຼາຍເຂດຂອງຢູເຄຣນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ 11 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 11 ຄົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ອົງການຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນຂອງຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີແມ່ນມີຂຶ້ນຕໍ່ 11 ເຂດໃນທົ່ວປະເທດ. ກອງທັບອາກາດຂອງຢູເຄຣນ ເວົ້າວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 55 ລູກ ໂດຍທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ຍິງທຳລາຍເກືອບທັງໝົດ. ມີຕຶກອາຄານ 35 ຫຼັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ກຳລັງຂອງຣັດເຊຍຍັງສືບຕໍ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານພະລັງງານ ໃນໄລຍະທີ່ໜາວສຸດຂອງລະດູໜາວ ຊຶ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ສຳນັກງານອະທິໄອຍະການຢູເຄຣນ ເວົ້າວ່າ ມີ 3 ຄົນເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ທີ່ເມືອງຊາໂປຣິສເຊຍ ບ່ອນທີ່ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍໃຫຍ່ສຸດຂອງຢູໂຣບຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ ແລະກໍມີລາຍງານການໂຈມຕີໃສ່ເຂດວິນນິສເຊຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກເມືອງໂອເດັສຊາທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ.
ຫົວໜ້າອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ທ່ານຣາຟາແອລ ກຣັອສຊີ ກ່າວວ່າ ພະນັກງານຂອງອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ຫຼື IAEA ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ມີສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນເກືອບທຸກໆມື້ ໃກ້ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍ ຊຶ່ງໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດເຖິງ 8 ຄັ້ງ ແລະຫຼາຍໆເທື່ອໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ທ່ານໄດ້ທຳການຮຽກຮ້ອງອີກເທື່ອນຶ່ງດັ່ງທີ່ໄດ້ກະທຳ ມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ໃຫ້ຣັດເຊຍແລະຢູເຄຣນຕົກລົງການສ້າງຕັ້ງເຂດປອດໄພ ແລະຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂຶ້ນ ຢູ່ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ ໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນໃຈວ່າ ໂຮງໄຟຟ້າບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍແລະກໍບໍ່ມີການໂຈມຕີຈາກໂຮງໄຟຟ້າແຫ່ງນີ້.
ທ່ານກຣັອສຊີໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສ້າງຕັ້ງເຂດປອດໄພຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະຍັງສືບຕໍ່ຫາລືກັບຝ່າຍຣັດເຊຍ.
ເຕົາປະຕິກອນນິວເຄລຍ 6 ໜ່ວຍທີ່ໂຮງໄຟຟ້າຊາໂປຣິສເຊຍຍັງມີການມອດໄວ້ ແລະ 2 ໜ່ວຍພວມຢູ່ໃນທ່າ shutdown mode ໂດຍສະໜອງອາຍນ້ຳ ແລະຄວາມຮ້ອນຕໍ່ໂຮງໄຟຟ້າແລະເມືອງອີເນີໂຮດາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜະລິດໄຟຟ້າ.