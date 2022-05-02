ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ ພົນລະເຮືອນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າເກົ່າຈະສາມາດອົບພະຍົບອອກຈາກເມືອງມາຣິອູໂປລທີ່ຖືກປິດລ້ອມໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ດ້ວຍກອງທະຫານຣັດເຊຍຄວບຄຸມພື້ນທີ່ໆເຫຼືອຂອງເມືອງມາຣິອູໂປລນັ້ນ, ພົນລະເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະ ກອງທະຫານຢູເຄຣນປະມານ 2,000 ຄົນໄດ້ຫຼົບລີ້ຢູໃນໂຮງງານເຫຼັກ ອາຊອຟສຕອລ. ການພະຍາຍາມອົບພະຍົບ ອອກຈາກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຫຼາຍຄັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໂດຍທີ່ຢູເຄຣນກ່າວຫາຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບການລະດົມຍິງໃສ່ເສັ້ນທາງການອົບພະຍົບ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ “ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ມັນມີສອງວັນຂອງການຢຸດຍິງທີ່ແທ້ຈິງໃນເຂດແດນດັ່ງກ່າວ.”
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານ ໄອຣີນາ ເວເຣຊຸກ ໄດ້ເອີ້ນສະຖານະການຢູ່ໂຮງງານອາຊອຟສຕອລ ວ່າ “ໄພຫາຍະນະດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ແທ້ຈິງ” ດ້ວຍປະຊາຊົນເລີ່ມມີອາຫານ, ນ້ຳ ແລະ ຢາໜ້ອຍລົງ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມະການກາແດງໄດ້ດຳເນີນການອົບພະຍົບ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ “ການປະຕິບັດການທາງຜ່ານທີ່ປອດໄພ.”
ພົນລະເຮືອນຢູເຄຣນຫຼາຍເຖິງ 100,000 ຄົນອາດຍັງຢູ່ໃນເມືອງມາຣິອູໂປລ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຊາຍຝັ່ງພາກເໜືອຂອງທະເລ ອາຊອຟ, ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຖິ້ມລະ
ເບີດສອງວັນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງດັ່ງກ່າວແປນກ້ຽງ.
ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ, ເຊິ່ງພ້ອມກັບສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດອີກ 6 ຄົນໄດ້ປະກາດການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງກີຢິບວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາເພື່ອພົບປະກັບທ່ານເຊເລັນສກີນັ້ນ, ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາໃນປະເທດໂປແລນວັນຈັນມື້ນີ້ກັບປະທານາທິບໍດີ ອານເດຣສ ດູດາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງສັນຍາການສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບບັນດາພັນທະມິດອົງການ NATO ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຄ້ຳຈູນຢູເຄຣນ.
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ການພົບປະຂອງພວກເຮົາຈະແນໃສ່ການເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ໃນການເປັນຜູ້ນຳພາທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງໂປແລນ ແລະຫາລືກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພີ້ມຂຶ້ນແບບໃດເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຢູເຄຣນ.”