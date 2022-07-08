ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຕົນຄາດວ່າປະເທດອັງກິດຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຂ່ງຂັນຕໍ່ກີຢິບ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ເຖິງແມ່ນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເລືອກເອົາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ແທນທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດລາອອກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ໄດ້ຂອບອົກຂອງໃຈທ່ານຈອນສັນ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຮັດສົງຄາມຂອງກີຢິບ ໃນຂະນະທີ່ພວກຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ໂອ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບ.
ທຳນຽບຂອງທ່ານເຊເລນສກີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ພວກເຮົາທັງໝົດຕ່າງກໍໄດ້ຍິນຂ່າວນີ້ (ການລາອອກຂອງທ່ານຈອນສັນ) ດ້ວຍຄວາມເສົ້າໃຈ. ບໍ່ພຽງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສັງຄົມຂອງຊາວຢູເຄຣນທັງໝົດ ແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີຕໍ່ທ່ານ. ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມສົງໄສໃດໆເລີຍວ່າ ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງອັງກິດຈະມີການຮັກສາໄວ້ ແຕ່ການເປັນຜູ້ນຳ ແລະບຸກຄະລິກໃນທາງສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ມັນມີລັກສະນະພິເສດ.”
ຣັດເຊຍໄດ້ຫົວເຍາະເຍີ້ຍບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງຢູເຄຣນ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານນາງມາເຣຍ ຊາຄາໂຣວາ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນທີ່ມອງເຫັນຢ່າງງ່າຍໆສຳລັບທຸກຄົນທີ່ວ່າອຳນາດການປົກຄອງເສລີນິຍົມ ແມ່ນພວມຕົກຢູ່ທ່າມກາງວິກິດການທາງດ້ານການເມືອງ ອຸດົມການແລະເສດຖະກິດຢ່າງໜັກ. ສະຖານະການທີ່ເຄິ່ງເປື່ອຍເຫຍື່ອຍຂອງອັງກິດ ໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ. ການສູນເສຍການຄວບຄຸມ ຄວາມວຸ້ນວາຍແລະການດິ່ງຫົວລົງ ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.”
ສ່ວນໂຄສົກຂອງວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານດມີຕຣີ ເພັສຄອບ ກ່າວວ່າ “ສຳລັບທ່ານຈອນສັນແລ້ວ ລາວບໍ່ມັກພວກເຮົາເປັນທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາກໍບໍ່ມັກລາວຄືກັນ.”