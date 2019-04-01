ດ້ວຍຄະນະແນນສຽງເຄິ່ງນຶ່ງໄດ້ຖືກນັບໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ນັກຕະຫຼົກ ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ
ເຊເລັນສກີ ແລະ ປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ ເປໂຕຣ ໂປໂຣເຊັນໂກ ໄດ້ເປັນ
ຜູ້ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງ ຢູເຄຣນ.
ຄະນະກຳມາທິການ ສູນກາງການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ຜູ້ທີ່ຫຼິ້ນບົດ
ບາດປະທານາທິບໍດີ ໃນລະຄອນຕະຫຼົກທາງໂທລະພາບ, ໄດ້ຢູ່ໃນອັນດັບທີນຶ່ງ ດ້ວຍ
ຄະແນນສຽງ 30 ເປີເຊັນ.
ທ່ານ ໂປໂຣເຊັນໂກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກຳອຳນາດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ, ຢູ່ອັນດັບ
ທີສອງດ້ວຍຄະແນນສຽງປະມານ 17 ເປີເຊັນ.
ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຢູເລຍ ທີໂມເຊັນໂກ ຢູ່ອັນດັບທີ 3 ໂດຍໄດ້ຮັບ 13
ເປີເຊັນ.
ຖ້າຜົນຄະແນນຍັງຢູ່ຄືເກົ່າ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຄົນໃດໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນ
ຫຼາຍນັ້ນ, ການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນຊີ້ຂາດຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ເມສາ ລະຫ່ວາງ
ຜູ້ແຂ່ງຂັນທີ່ມີຄະແນນສູງສຸດສອງຄົນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກຜົນຄະແນນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເປີດເຜີຍ
ອອກມາວ່າ “ນີ້ແມ່ນພຽງບາດກ້າວທຳອິດ ທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊີວິດແມ່ນສາມາດທີ່ຈະຮຽນ
ແບບສິລະປະໄດ້. ທ່ານໄດ້ເປັນນັກສະແດງນຳ ຂອງລະຄອນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມມາ
ດົນນານເອີ້ນວ່າ “ຜູ້ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ”, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຫຼິ້ນບົດບາດເປັນນາຍຄູ ຜູ້ທີ່ໄດ້
ກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼັງຈາກນັກຮຽນຄົນນຶ່ງໄດ້ເອົານຶ່ງໃນວິດີໂອ
ທີ່ທ່ານກ່າວປະນາມຄົນຊັ້ນສູງຂອງທ່ານ ລົງໃນ YouTube.
ທ່ານ ໂປໂຣເຊັນໂກ ໄດ້ຖືກຄູ່ແຂ່ງກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ກົນອຸບາຍທີ່ຈະຊື້ຄະ
ແນນສຽງ, ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບຄວາມເຫັນຊອບຂອງທ່ານຫຼຸດລົງ ໃນຂະນະທີ່
ຢູເຄຣນ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລຳບາກທາງເສດຖະກິດ. ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ທ່ານລວມມີ ສັນຍາຕ່າງໆທີ່ຈະຍຶດການຄວບຄຸມແຫຼມ ໄຄຣເມຍ ກັບມາຄືນ ຫຼັງຈາກ
ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າຍຶດໃນປີ 2014.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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