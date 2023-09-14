ຢູເຄຣນ ຍິງໂດຣນຂອງຣັດເຊຍຕົກ ໃນຫຼາຍໆພາກພື້ນ

ກອງທັບຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງໂດຣນ 17 ລຳຕົກທີ່ຣັດເຊຍໃຊ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນ ໃນຫຼາຍເຂດຂອງຢູເຄຣນ.
ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ປ່ອຍໂດຣນທັງໝົດ 22 ລຳໃນການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ເຂດ ມີໂກລາອິຟ (Mykolaiv), ຊາໂປຣິສເຊຍ (Zaporizhzhia), ຊູມີ (Sumy) ແລະ ດີນີໂປຣເປໂທຣວ໌ (Dnipropetrovsk).
ທ່ານເຊີຮີ ລີຊາກ (Serhiy Lysak) ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ດີນີໂປຣເປໂທຣວ໌ (Dnipropetrovsk) ກ່າວວ່າ ຊາກຫັກພັງຈາກໂດຣນ ນຶ່ງໃນສາມລຳທີ່ຕົກລົງໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕຶກອາຄານ ແລະລົດຍົນເສຍຫາຍ ແລະໄດ້ເກີດໄຟລຸກໄໝ້ຫຍ້າ.
ທ່ານລີຊາກ (Lysak) ກ່າວວ່າ ການຍິງລູກປືນຖະຫຼົ່ມຂອງຣັດເຊຍຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຕົນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂອງຢູເຄຣນຫຼາຍລູກຕົກ ຢູ່ເຂດບຣີອານສຄ໌ (Bryansk) ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຣັດເຊຍໃນຕອນຊ່ວງຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ.
ຣັດເຊຍຍັງກ່າວອີກວ່າ ຕົນໄດ້ຂັບໄລ່ການໂຈມຕີ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ໃສ່ກຳປັ່ນລາດຕະເວນຢູ່ໃນທະເລດຳ, ໂດຍກອງກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ທຳລາຍເຮືອບໍ່ມີຄົນຂັບ 5 ລຳ.
ຢູ່ເໜືອແຫຼມໄຄຣເມຍ (Crimea) ທີ່ຣັດເຊຍຄວບຄຸມ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍກ່າວໃນ Telegram ວ່າຕົນໄດ້ທຳລາຍໂດຣນຢູເຄຣນ 11 ລຳ.
ນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກລູກສອນໄຟຂອງຢູເຄຣນໄດ້ໂຈມຕີທ່າກຳປັ່ນຍຸດທະສາດໃນແຫຼມໄຄຣເມຍ (Crimea), ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 24 ຄົນ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກຳປັ່ນ 2 ລຳ ທີ່ກຳລັງສ້ອມແປງ.