ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກອງທັບ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ຫຼາຍກວ່າ 15 ລູກ ພ້ອມດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 20 ກວ່າລຳຕົກ ເໜືອນ່ານຟ້າຂອງນະຄອນກີຢິບ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງກອງທັບອາກາດ ກ່າວວ່າ ໜ່ວຍປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດໄດ້ຍິງຈະຫຼວດນຳວິຖີ 15 ລູກ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 21 ລຳຕົກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກຊາກເສດເຫຼືອທີ່ຕົກລົງມາ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ໜ່ວຍສືບລັບຂອງຕົນໄດ້ຊັ່ງຊາໃໝ່ກ່ຽວກັບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ກຳລັງປະເຊີນກັບ “ທາງເລືອກຢ່າງໄວ” ກ່ຽວກັບວ່າຈະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປ້ອງກັນປະເທດຫຼືບໍ່ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນຂອງຣັດເຊຍຫຼືເສີມແນວປ້ອງກັນຢູ່ໃນເຂດຢຶດຄອງຂອງຕົນ ໃນຢູເຄຣນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ໄດ້ປະນາມລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ຢາກເຂົ້າໄປລີ້ໃນບ່ອນຫຼົບໄພຢູ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແຕ່ມັນຖືກປິດ. ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ “ມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງເປັນພາລະກິດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນວ່າບ່ອນຫຼົບໄພ ມີຢູ່ແລະສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້ ຕະຫຼອດເວລາ.” ຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຖ້າບໍ່ມີການເຮັດຫຼ້ອນພາລະກິດບົນພື້ນຖານ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ຂອງໜ່ວຍງານປະຕິບັດກົດໝາຍແລ້ວ” ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການນຳເອົາພັກທີ່ມາຮັບຊອບ “ມາໃສ່ໂທດ.”
ນອກນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍໃນຕອນເຊົ້າມືດ ຕໍ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ ຮວມທັງເດັກຍິງອາຍຸ 9 ປີ ແລະນ້ອງຊາຍຂອງນາງ ແລະກໍເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບອີກ 16 ຄົນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ.
ວັນທີ 1 ມິຖຸນາໄດ້ມີການສະຫຼອງໃນຖານະທີ່ເປັນວັນເດັນ້ອຍສາກົນໂດຍຫຼາຍປະເທດ. ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດໃນການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳວັນຂອງທ່ານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ແຕ່ແມ່ນກະທັງໃນມື້ນີ້ ລັດກໍ່ການຮ້າຍກໍຍັງໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍຊາວຢູເຄຣນ.”