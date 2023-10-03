ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໂດຣນ 29 ລໍາ ແລະລູກສອນໄຟນໍາພາ ທີ່ຣັດເຊຍໃຊ້ເພື່ອໂຈມຕີຂົງເຂດຢູເຄຣນ ຕອນຂ້າມຄືນ.
ກອງທັບຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂດຣນ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຂົງເຂດ ມີໂກແລັບ ທາງພາກໃຕ້ຢູເຄຣນ ແລະຂົງເຂດໂປຣເປີຕຣົກ ຢູ່ທາງພາກກາງຂອງປະເທດ.
ທ່ານເຊີຣຮີ ລີສັກ ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດນິໂປຣເປີຕຣົກ ກ່າວວ່າສິ້ນສ່ວນຈາກການຮັບມື ໄດ້ທຳລາຍບ່ອນອຸດສາຫະກຳ ໃນເມືອງປັາບໂລຣາດ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ບໍລິສັດເອກກະຊົນໃນເມືອງນິໂປຣ.
ການໂຈມຕີຕິດຕາມດ້ວຍການປະກາດຄືນໃໝ່ຂອງການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບຢູໂຣບ (EU) ໃນຂະນະທີ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີ EU ພົບປະກັນຢູ່ ກິຢິບໃນວັນຈັນວານນີ້.
ການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດຕາເວັນຕົກແກ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນດ້ານການເມືອງ ຫລັງຈາກຜູ້ສະໝັກໜັບສະໜູນຣັດເຊຍ ໄດ້ໄຊຊະນະການເລືອກຕັ້ງຢູ່ສະໂລວາເກຍ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ EU ແລະ NATO ແລະສະຫະລັດໄດ້ລົບລ້າງທຶນໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ຈາກຮ່າງກົດໝາຍໃຊ້ຈ່າຍຊົ່ວຄາວ. ການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນກອງທັບຢູເຄຣນ ໄດ້ຊ້າລົງກວ່າບັນດາຜູ້ນຳຕາເວັນຕົກໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ ກ່ອນລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນ ທີ່ມີຂີິ້ຕົມຕິດຄ້າງຢູ່ລົດຫຸ້ມເກາະທີ່ໄດ້ບໍລິຈາກ.
“ໄຊຊະນະພວກເຮົາທັງໝົດຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະສານງານຮ່ວມມື ເພີ້ມພະລັງງານ ແລະຫລັກການບາດກ້າວທີ່ພວກເຮົາເຮັດດ້ວຍກັນ ໃນບໍ່ຊ້າສົງຄາມນີ້ຈະສິ້ນສຸດລົງ” ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊິເລັນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ EU ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ.
ທ່ານເຊີເລັນສ໌ກີ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າຢູເຄຣນ ສືບຕໍ່ປ້ອງກັນປະຊາຊົນຂອງຕົນ ແລະເສດຖະກິດຂອງຕົນ ຈາກການສືບຕໍ່ຣັດເຊຍໂຈມຕີ ແລະການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ ໄດ້ແນໃສ່ການກອບກູ້ເອົາດິນແດນທີ່ຖືກປົກຄອງຢູ່ນັ້ນ ກຳລັງຄືບໜ້າຢ່າສະໜໍ່າສະເໝີ ແລະເຕືອນຜູ້ນຳ EU ວ່າຢູເຄຣນ ຕ້ອງການເງິນຕື່ມອີກ ອາວຸດຕື່ມອີກ ແລະເພີ້ມການເຝິກແອບທາງທະຫານ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ. ທ່ານຍັງຖາມເຂົາເຈົ້າເພື່ອພິສູດການລົງໂທດຕ້ານຣັດເຊຍ.