ຢູເຄຣນ ຍິງໂດຣນຂອງຣັດເຊຍ ຕົກ 24 ລຳ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານເຊເລັນສກີ ສະແຫວງຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານການປ້ອງກັນທາງອາກາດ

ກອງທັບຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 24 ລຳ ທີ່ກອງກຳລັງຣັດເຊຍສົ່ງໄປໂຈມຕີໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນ.
ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ສົ່ງໂດຣນທັງໝົດ 29 ລຳໄປໂຈມຕີເຂດໂອເດຊາ, ເຂດມີໂກລາອິຟ ແລະ ເຂດຄີໂຣໂວກຣາດ.
ຄາດກັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຜູ້ນຳ ຢູໂຣບ ທີ່ປະເທດສະເປນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຂະນະທີ່ທ່ານ ສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜຸນ ເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບກອງທັບຂອງທ່ານ ເຊິ່ງລວມເຖິງລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດ.
ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວກ່ອນກອງປະຊຸມວ່າ ຢູເຄຣນ ກໍາລັງພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຕົນກ່ອນລະດູໜາວທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງ.
"ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າຈະມີການຕັດສິນໃຈທີ່ແນ່ນອນຈາກພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ," ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນຄໍາປາໄສໃນຕອນກາງຄືນຂອງທ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໂທຫາໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ໃນວັນອັງຄານ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈກັບພວກເຂົາວ່າ ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງທະຫານ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ບີບບັງຄັບບໍ່ໃຫ້ລວມເອົາເງິນທຶນໃໝ່ສຳລັບກີຢິບ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບຜູ້ນຳຂອງການາດາ, ເຢຍຣະມັນ, ອີຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໂປແລນ, ໂຣມາເນຍ, ອັງກິດ, ແລະຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະອົງການເນໂຕ້, ພ້ອມດ້ວຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ.
ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາອັນໜັກແໜ້ນຂອງສະຫະ ລັດ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນປົກປ້ອງຕົນເອງ "ດົນເທົ່າທີ່ເທົ່າທີ່ຢູເຄຣນຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນການໂອລົມທາງໂທລະສັບ."