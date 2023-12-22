ຢູເຄຣນ ຍິງໂດຣນ 24 ລໍາ ໃນຈຳນວນ 28 ລໍາ ຕົກ ທີ່ລັດເຊຍສົ່ງເຂົ້າໄປໂຈມຕີກີຢິບ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນຂອງຣັດເຊຍ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກມື້ນີ້, ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີ ຄັ້ງທີ 6 ໃສ່ເມືອງດັ່ງກ່າວໃນເດືອນນີ້.
ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັັບທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣ່ານ ຈຳນວນ 24 ລຳໃນ 28 ລຳ ຕົກ ທີ່ຣັດເຊຍຍິງໃສ່ ກີຢິບ.
ຜູ້ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ທ່ານວິທາລີ ກລິຈໂກ (Vitali Klitschko) ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ລາຍງານການໂຈມຕີໃສ່ບັນດາເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ທີ່ແຍກຈາກກັນ.
ຜູ້ປົກຄອງນະຄອນກ່າວຕື່ມວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ຕົກໃສ່ຕຶກຫ້ອງແຖວ ໃນເຂດໂຊໂລມຽນສກີ (Solomyanskyi) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້.
ທ່ານ ກລິຈໂກ (Klitschko) ກ່າວວ່າ “ຊັ້ນເທິງຂອງຕຶກຖືກໄຟໄໝ້. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນ ແມ່ນຢູ່ໃນບ່ອນເກີດເຫດ,".
ຫ້ອງແຖວດັ່ງກ່າວ ຢູ່ຫ່າງຈາກໂຮງໝໍເກີດລູກ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຮ້ອຍແມັດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ບັນດາຕຶກຫ້ອງແຖວຕ່າງໆ ຢູ່ໃນພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງເມືອງ ກໍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນຳດ້ວຍ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ (Volodymyr Zelenskyy) ກ່າວວ່າ ມີສິ່ງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການວາງແຜນ ແລະການປະຕິບັດການທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ກໍາລັງຊ້າລົງ.
"ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນການຊ້າລົງຂອງພວກເຂົາ," ທ່ານເຊເລນສກີ ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອປະຈຳຕອນກາງຄືນຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ລະເບີດຂອງຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີໃກ້ກັບບໍ່ຖ່ານຫີນສອງແຫ່ງໃນເມືອງ ໂທເຣັດສກ໌ (Toretsk) ໃນພາກພື້ນ ໂດເນດ (Donetsk), ເຮັດໃຫ້ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບອີກ 5 ຄົນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານອິຮໍ ເຄຼເມັນໂກ (Ihor Klymenko) ກ່າວ.